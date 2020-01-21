Emekliye promosyon düzenlemesinde yeni perde: Rehin alıyorlar, soyuyorlar...

Emeklileri bankaların rehini haline getiren promosyon düzenlemesi kapsamında 2017'de yapılan anlaşmanın süresi doldu. Bu yıl SGK ile Bankalar Birliği yeni promosyon anlaşması için masaya oturacakken, 'müjde' haberleri yine gündemin üst sıralarına çıkmaya başladı. Oysa promosyon hikayesinde gerçek oldukça farklı...

AKP'nin 3 yıl önce "emekliye promosyon müjdesi" olarak sunduğu promosyon anlaşmasının süresi sona erdi.

SGK ile Bankalar Birliği yeni anlaşma için masaya oturmaya hazırlanırken, "emekliler yeni müjdeyi bekliyor" haberleri de eş zamanlı olarak gündeme gelmeye başladı.

Üç yıl önce yapılan anlaşma sürecinde düzenlemeyi "emeklileri bankalara rehin etme operasyonu" olarak tanımlayan DİSK Emekli-Sen, yeni anlaşma sürecine ilişkin soL'a değerlendirmede bulundu.

'SGK'DAN BİR YANIT GELMEDİ'

DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, "Bir önceki düzenleme Başbakanlık genelgesi doğrultusunda yapılmıştı. Şimdi yeniden nasıl bir düzenleme olacak bunun detaylarını bilmiyoruz. Bu konuda SGK'ya bir yazı yazdık ancak hâlâ bir yanıt gelmedi. Dolayısıyla geçmişte yaptığımız uyarıları da hatırlatarak iktidarı benzer bir düzenleme olmaması için uyarıyoruz" dedi.

Konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını, emeklilerin de çalışanlar gibi bir maaş tutarında promosyon almasını talep ettiklerini belirten Kalender, muhattaplarının ise hiçbir şekilde bankalar olmadığını, doğrudan SGK ve dolayısıyla iktidar olduğunu dile getirdi.

'BANKALAR BİZ EMEKLİLERİ SOYUYOR'

"Bankalara emeklileri rehin eden bir düzenleme değil, SGK ile birlikte bir çalışma hazırlamak istiyoruz" diyen Kalender, "Bankalar zaten biz emeklileri soyuyor. Altın veren var, 300 lira veren var, 500 lira teklif eden var... Tamamen serbest piyasa mantığıyla, fatura zorunlulukları ve çeşitli taahhütlerle emeklileri rehin etmek istiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. SGK ile masaya oturarak yapılacak anlaşmayla bir düzenlemenin hayata geçmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

NASIL UYGULANMIŞTI?

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle başlayan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek.

ÇEYREK ALTINI GERİ İSTEYEN BİLE OLDU...

İlk kez 2017'de uygulanmaya başlanan promosyon düzenlemesine bankaların yaptığı ilginç uygulamalardan biri "promosyon" düzenlemesi sonrası emeklilere verdikleri çeyrek altınları geri istemeleri olmuştu.

Bir emekli, yaşadığı olayı şu sözlerle aktarmıştı: