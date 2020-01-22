Donmuş, rutubetsiz topraklara dikim yapmaya çalıştılar: Sonuç 11 milyon 'kuru' fidan

Tarım Orman-İş Sendikası, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 Kasım’da 'Geleceğe Nefes' adı altında, 'mevsim şartlarını gözardı ederek' diktiği 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğunu belirledi. Sendikanın incelemesinde, Çanakkale Ayvacık’taki fidanların bakımsız ve kurumaya yüz tutmuş halde olduğu, mevsim şartlarına ayak uyduramadığı görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kasım 2019’da “Geleceğe Nefes” adındaki kampanya kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinde eşzamanlı olarak 11 milyon fidan dikildi.

Kampanya kapsamında Ankara’daki dikim etkinliğine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılmıştı.

UZMANLAR UYARMIŞTI

soL'un Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çalışan bir yetkiliden almış olduğu bilgiye göre, hem kampanya için yanlış ağaç türü seçilmiş hem de dikimlerin yapıldığı zaman diliminde, “toprağın yeterli nem doygunluğuna ulaşmadığını ve bu nedenle tutma oranlarının yüzde 10’un altında olacağı” belirterek uyarıda bulunmuştu.

FİDANLAR KURUDU

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, fidanların dikiminden 2 ay sonra, sahada yapılan araştırmaları değerlendirdi. Durmuş, sendika tarafından Çanakkale Ayvacık’taki uygulama alanında yapılan incelemelerde, fidanların kuruduğunu belirlediklerini kaydetti.

Uygulamanın “popülist ve tahribatın üstünü örtme operasyonu” olduğunu söyleyen Durmuş, bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün yasalar gereğince, fidanlama yapmasının zorunluluk olduğunu belirtti.