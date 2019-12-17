Aylardır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri pazartesi iş bırakırken, boykot bugün daha güçlü şekilde devam edecek.
Öğretmenlerden yapılan açıklamada, "Doğa Koleji'nde öğretmen boykotu bugün daha güçlü devam edecek" denilirken, "Doğa koleji öğretmen boykotumuz özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de etkili olmuştur. Boykota katılarak haklarını arayan tüm öğretmenlerini selamlıyoruz. Destek olan tüm velilerimize de teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
ÖĞRETMEN BOYKOTU YARIN DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEK
Doğa koleji öğretmen boykotumuz özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de etkili olmuştur. Boykota katılarak haklarını arayan tüm öğretmenlerini selamlıyoruz. Destek olan tüm velilerimize de teşekkür ediyoruz... pic.twitter.com/g1wSQGvkgT
— Doğa Koleji Öğretmenleri (@DogaKolejiOgr) December 16, 2019