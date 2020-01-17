Doğa Koleji'nde 2 aylık maaş yatırıldı, ayrılan öğretmenlere ödeme yapılmadı

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devrinin tamamlandığını açıklayan İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, öğretmenlerin maaşlarının 'yatmaya başladığını' söyledi. soL'un görüştüğü Doğa Koleji öğretmenleri ise toplamda yalnızca 2 ayı bulan maaş ödemesi yapıldığını, ayrılan öğretmenlerin maaşlarının ise yatırılmadığını belirtti.

Çalışanlarına aylardır maaş ödemeyen Doğa Koleji'nde öğretmenler uzun süredir hakları için mücadele ediyordu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğa'lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun" diye yazdı.

Okul tarafından da Yönetim Kurulu Serhat Özeren imzalı bir açıklamada yapıldı:

TOPLAM 2 AYLIK YATIRILDI, AYRILAN ÖĞRETMENLERE ÖDEME YAPILMADI

Öte yandan soL'un görüştüğü Doğa Koleji öğretmenleri, Eylül ayından kalan yüzde 70'lik maaşın, Ekim ayı maaşının ve Kasım ayının da yalnızca yüzde 30'unun yatırıldığını söyledi. Kasım ayının yüzde 70'lik kısmı ile Aralık ayı maaşının ise yatırılmadığı öğrenildi.

Ayrıca haftasonu kursa gelenlerin ücretleri ile ayrılan öğretmenlerin maaşları da yatırılmadı. Öğretmenlerin eğitim-öğretim ödeneği yani kırtasiye parası da yatırılmadı.