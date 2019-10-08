Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'ye yapılacak olası operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

'Fırat Kalkanı ve Afrin güvenli bölgelerine 370 bin mülteci Türkiye'den gönüllü geri dönüş yapmıştır. Şimdi sıra Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır" diyen Oktay, "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Uluslararası camiaya mesajlarının net olduğunu aktaran Oktay, "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye'nin güvenliği olduğunda Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Türkiye kendi yolunu kendi belirler kendi göbeğini kendisi keser, hiçbir şartla da kendi sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulmasına asla ve asla müsaade etmez. Bedeli ne olursa olsun" dedi.