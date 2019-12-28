Çocuğa cinsel istismar davasında jet beraat

FMV Işık Anaokulu’nda bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik davanın ilk oturumunda 'delil yetersizliğinden' beraat kararı çıktı.

4 yaşındaki M.’nin Nişantaşı FMV Işık Anaokulu’nda cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin olarak İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 17 Aralık’taki ilk oturumunda beraat kararı çıktı.

İddianameye göre, mağdur M. 22 Mayıs 2019’da Nişantaşı’ndaki FMV Işık Anaokulu’ndaki öğrenci tuvaletinde bulunduğu sırada bir temizlik görevlisi tarafından elle cinsel istismara maruz kaldı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü’nde yapılan üç ayrı incelemede, M. olayı gerçekleştiren şüpheliyi teşhis etti. İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün raporunda da istismar tespit edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Aralık’ta görülen davanın ilk oturumunda, sanık avukatı ve davaya sanık lehine katılmak istediğini belirten FMV Işık Okulları’nın avukatı, iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu, anaokulu çalışanı ile birlikte 134 yıllık eğitim kurumunun ithamlara maruz kaldığını savundu ve beraat talep etti.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, çocuğun vücudunda tacizin izlerini belgeleyen doktor raporunda "çocuğun istismara fiziksel olarak uğradığına dair yeterli delil olmaması" bilgisinden hareketle, 4 yaşındaki bir çocuğun ifadesinin tutarlı olamayacağını, mağdur M.’nin ifadelerinin çelişkili olduğunu ve fiil sırasında görgü tanıklarının olmadığını belirterek sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Hem mağdurun ve ailenin vekilleri, hem de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları, 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tamamen takdiri bir yorumla gerek kusurun yoğunluğu, gerek suçun işleniş biçimi, gerek meydana gelen zararın ağırlığını göz önüne alarak ve gerekli incelemeleri yaparak karar vermesi gerekirken ihmal etmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, 22 Aralık 2019’da verdikleri dilekçe ile kararın sanık aleyhine bozulmasını talep ederek istinaf yoluna başvurdu.