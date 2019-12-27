HSK, İstek Vakfı'na ait okuldaki istismar iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul’da İstek Vakfı'na ait bir okulda 5 yaşındaki çocuğun istismarı iddiasıyla ilgili adli süreçte ihmal olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul’da İstek Vakfı'na ait bir okulda 5 yaşında çocuğun istismar edildiği iddiasına ilişkin adli süreçte herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bir HSK müfettişi soruşturma dosyasında herhangi bir ihmal olup olmadığını inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. HSK, müfettiş raporu doğrultusunda nihai kararı verecek. Adli süreçte herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde ilgili yargı mensupları hakkında disiplin cezasına hükmedilebilecek.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, soruşturma dosyasındaki bilgilerde olayın 2017 yılında yaşandığı, okulda, beden eğitimi ve yüzme öğretmeni olarak görev yapan S.A.'nın (35), 5 yaşındaki çocuğa karşı istismarda bulunduğu belirtildi. Çocuğun yüzme derslerinin olduğu günlerde okula gitmek istememesi üzerine ortaya çıkan olayın ardından, aile durumu hem okul yönetimine hem de savcılığa bildirdi. Okul yönetimi, açtığı idari soruşturma neticesinde S.A.’nın işine son verirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

17,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılığın, Çocuk İzleme Merkezi’nden aldığı raporda mağdur çocuğun anlattıklarının ardından Savcılık soruşturma neticesinde, 16 Eylül 2019’da S.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Aralık 2019’da yapıldı. Mahkeme, duruşmayı 13 Ocak 2020’ye erteledi. Alınan ara karara göre, çocuğun anne ve babası ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin davaya katılma talepleri kabul edildi.

Bilirkişi atanmasına hükmedilen mahkemede ayrıca "olayın üzerinden geçen süre ve sanığın etkileme ihtimali olan bir delil bulunmaması sebebiyle ölçülü olmayacağı kanaatiyle" sanığın tutuklanması talebinin de reddine karar verildi.

AİLENİN AVUKATI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Konu mağdur çocuğun ve ailenin avukatı Betül Altınsoy’un sosyal medya paylaşımı sonrası medyanın gündemine taşındı. Altınsoy, olay zamanından önce ve sonrasında görüntülerin mahkemeye gitmesine karşın olay döneminin görüntülerinin mahkemeye gitmediğini belirtti. Altınsoy, okulun ait olduğu vakfın marka değerinin yıpranmaması için olayın üzerini örtmeye çalıştığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntüler mevcut, olaydan sonrası mevcut, ama tam süreci, yani 2017'nin Ekim ayını içeren görüntüler yok. Karşımıza örülen duvara rağmen iddianameyi hazırlattık ve süreci mahkemeye taşıdık ancak üzerimizdeki baskı bitmedi. 5 yaşında bir çocuk, adli tıp dahil 3 yerde hiç çelişkisiz tüm süreci anlatıyor fakat koca koca insanlar küçücük bir çocuğun istismarını örtmeye çalışıyor."

VAKIF: ÖRTBAS ETME KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL

İstek Vakfı’ndan yapılan açıklamada ise iddiaların gerçek dışı olduğu öne sürüldü. Açıklama şöyle:

"12.12.2017 tarihinde okula gelen kolluk kuvvetlerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine geriye dönük olarak tüm kayıtlı kamera görüntüleri teslim edilmiştir ve hiçbir kayıt silinmemiştir” denildi. Söz konusu öğretmenin işine son verildiği, soruşturmanın selameti açısından savcılık ve idari makamların her türlü taleplerinin karşılandığı belirtilen açıklamada, “İddia olunduğu gibi açılan soruşturmanın örtbas edilmesine çalışılması veya delillerin karartılması kesinlikle söz konusu değildir."