Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Sağlık Bakanlığı, Çin'de görülen koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan-İstanbul arasında Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada 3 gün yapılan seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs ailesinden bir virüsün yol açtığı salgına karşı alınan önlemleri açıkladı.

Buna göre bir Çin havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu. Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcular inişte termal kameralarla taramadan geçirilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de görülen 'koronavirüs' nedeniyle dün Bakanlıkta toplanan Bilim Kurulu'nca, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır" denildi.

