Vietnam’da da koronavirüs vakası gözlemlendi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Vietnam'daki iki Çin vatandaşında gözlemlendi. Resmi açıklamalara göre hastaların durumu iyi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede iki Çin vatandaşının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, hastaların “iyi durumda olduğunu” söyledi.

Çin'de 17 kişinin ölümüne yol açan salgında şimdiye dek doğrulanan vaka sayısının 630'u aştığı belirtiliyor.

Vietnam Sağlık Bakanı Yardımcısı Nguyen Truong Son yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Nha Trang ve Danang'daki birçok Çinli ziyaretçinin geldiği havaalanlarında şüpheli semptomları izlemeye devam edecek” dedi.

“Enfekte bölgelerden gelen tüm ziyaretçiler yakından izlenecek ve sağlık kontrolünden geçecek" diyen Bakan Yardımcısı, baba, oğul iki çiftçinin ateş belirtileri gösterdikten sonra dün hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Oğulun kısa bir süre önce Vietnam'a hastalığın ilk tespit edildiği Çin kenti Wuhan'dan geldiği ve hastaneye kaldırılmadan önce Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye ve güney şehri Nha Trang'a seyahat ettiği bildirildi.