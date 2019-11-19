Cihaner'i tutuklatan gizli tanık 'Efe' üçüncü kez kaçtı

Erzincan’da dönemin başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklandığı Ergenekon davasında ‘Efe’ adıyla gizli tanık olan eski savcı Bayram Bozkurt, sahte pasaportla yakalandığı Makedonya’dan da kaçtı. İlhan Cihaner, üçüncü kez kaçmayı başaran Bayram Bozkurt’un korunduğunu söyledi.

Erzincan’da dönemin başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklandığı Ergenekon davasında "Efe" adıyla gizli tanık olan eski savcı Bayram Bozkurt, sahte pasaportla yakalandığı Makedonya’dan da kaçtı.

Gazete Pencere’nin özel haberine göre, geçen Mart ayında Kuzey Makedonya’dan Sırbistan’a sahte pasaportla geçerken yakalanan ve Yabancılar Kabul Merkezi’ne götürülen Bayram Bozkurt üçüncü kez sırra kadem bastı.

Eski savcı Bayram Bozkurt, 8 Mart günü Kuzey Makedonya’nın Tabanovce Sınır Kapısı’ndan Sırbistan’a geçerken gözaltına alındı, Üsküp Yabancılar Kabul Merkezi’ne götürüldü. Adını Hakan Aslan diye bildiren Bozkurt’un üzerinde Levent Öz adına düzenlenmiş sahte diplomatik pasaport bulundu. Kuzey Makedonya makamlarınca 8 Mart’ta gözaltına alınan “gizli tanık Efe” Üsküp Yabancılar Kabul Merkezi’ne götürüldü. Son bilgilere göre Bozkurt oradan da firar etti. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

O dönemde Kuzey Makedonya Kurmanova Asliye Mahkemesi’nce üç ay şartlı hapis cezası verilen Bozkurt’a beş yıl süreyle ülkeye giriş yasağı konulmuş, Bozkurt Kuzey Makedonya’ya sığınma başvurusunda da bulunmuştu.

ERGENEKON’UN BİR NUMARALI TANIĞIYDI

Savcı Bozkurt’un adı, 2008’de atandığı Erzincan İliç’te rüşvete karıştı. Başsavcı İlhan Cihaner, bu yöndeki şikayetleri işleme koyunca Bozkurt da Cihaner hakkındaki Ergenekon soruşturmasının "Efe" kod adıyla bir numaralı tanığı oldu. Cihaner tutuklandı. Bozkurt ise rüşvet suçlamasından kurtulamayacağını anlayınca savcılıktan istifa etti ve Ankara’da avukatlık yapmaya başladı.

ESTETİK AMELİYAT OLDU, ADINI DEĞİŞTİRDİ

2011’deki HSYK seçimlerinden sonra Bozkurt, Gizli Tanık Koruma Kanunu çerçevesinde estetik operasyon geçirdi. Adı Hakan Aslan olarak değiştirildi ve yeni kimlikle Keskin’de savcı yapıldı.

ÜÇÜNCÜ FİRAR

17/25 Aralık’tan sonra HSYK, Bozkurt’u meslekten attı. Erzincan davasına bakan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Bozkurt ve gizli tanıklar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bozkurt, Erzincan’da “Kaçma şüphesi yok” diye serbest bırakılınca firar etti. Aynı davada Bozkurt’un gizli tanık olmaları için yönlendirdiği Serkan Zirek ve Ahmet Koç’a ise 23 yıl hapis cezası verildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Bozkurt, 15 Temmuz sonrasında İzmir’de saklandığı evde kaçarken balkondan düşüp bacağını kırdı ve yakalandı, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan davada yargılanmaya başlandı.

İTİRAFLARINA İTİBAR EDİLMEDİ

Soruşturma aşamasında itirafçı olmak istediğini belirten Bozkurt, birçok isim verdi. Ancak Bozkurt hakkında düzenlenen iddianamede, “FETÖ’nün kamuya yerleştirdiği şahıslarla ilgili ayrıntılı ifade vermiş ise de bu ifadelerinin tıpkı gizli tanıklık yaptığı dönemler gibi genel, soyut ve spekülatif olduğu anlaşılmaktadır” değerlendirmesi yapıldı. Bu nedenle de Bozkurt’un etkin pişmanlıktan yararlanamayacağı belirtildi ve eski savcı hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 7 Ağustos’ta çıktığı ilk duruşmada “delillerin toplanmış olması, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süre” nedeniyle adli kontrolle tahliye edildi. Karara itiraz üzerine 3 Eylül 2018’de yeniden tutuklama kararı verildi. Fakat ikinci kez firar ettiği anlaşıldı.

Bozkurt’un son firarı ise, sahte pasaportla yakalandığı Kuzey Makedonya’da oldu.

CİHANER: KORUNUP KOLLANDIĞI AŞİKAR

İlhan Cihaner, üçüncü kez kaçmayı başaran Bayram Bozkurt’un korunduğunu söyledi. Cihaner, “İki kez tahliye edildi, üstelik kaçarken yakalandığı halde tahliye edildi. Şimdi de Makedonya’da firar etmiş. Bu adamın hâlâ kamu gücünü kullanan birileri tarafından şu ya da bu gerekçeyle korunup kollandığı aşikar. Birinin üç kez kaçabilmesi için devlet tarafından korunuyor olması lazım” dedi.

'ARINÇ’IN DAMADINI DA ANLATMIŞTI'

İlhan Cihaner, FETÖ soruşturmaları sırasında itirafçı olan Bayram Bozkurt’un çok önemli bilgiler verdiğini söyledi. Cihaner, “O yapının içinde çok etkin, kilit konumda biriydi. İtirafçı olduğunda da Bülent Arınç’ın damadının FETÖ içindeki rolünü, AKP’li bürokratların, siyasilerin konumlarını detaylarıyla anlattı. Amerika’ya gidip Fethullah Gülen’le görüştüğünü, Gülen’in kendisine imzalı saatle giyilmiş bir fanilasını verdiğini anlattı. Bunlar yer tespitinde de ele geçirildi, doğruluğu kesin yani. İfadesinde zaman çizelgesi doğru, anlatılanlar tutarlı. Buna rağmen salıverilmesi çok ama çok enteresan” dedi.

KAZAN: BUNA FİRAR DİYEMEYİZ, KORUMALI İŞLER

Turgut Kazan; Bozkurt’un son firarını “Bu yaşanana firar diyemeyiz. Bunların hepsi korumalı işler” diye değerlendirdi. Kazan, ”Bir şeyleri, birilerini korumak için firara göz yumdular, başka açıklaması yok. Bayram Bozkurt itirafçı olduğunda öyle isimler verdi, öyle şeyler anlattı ki, farklı hükümetlerde önemli görevler almış siyasetçilerin FETÖ’deki konumuna dair öyle bilgiler verdi ki, o bilgiler şu anda üstü örtülü bekliyor. Açık duruşmada o bilgilerin dile gelmesi göze alınamayacağı için tahliye edildi, şimdi de firar ettirildi. Türkiye, gidip başka ülkelerde operasyon yapıp adam kaçırıyor, Makedonya’da gözaltında olanı mı alamayacak? Mümkün mü bu?” diye konuştu.

Kazan, Fetullah Gülen’in imzalı saat, giyilmiş fanila hediye ettiği birinin tahliye edilmesini de "manidar" bulduğunu söyledi, "O fanila ve saat hâlâ adli emanette. O emanetleri elinde tutan yargı sıradan vatandaşı tutuklarken bu adam için tahliye kararı verdi. Hep korundu, üstelik de savcılık yapmış bir gizli tanık bu. Onun ifadesiyle ne hayatlar karardı” dedi.

