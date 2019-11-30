Ceren Damar'ın katil zanlısından avukatlara suç duyurusu

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan İsmail Hikmet, aralarında Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da bulunduğu 26 avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i 2 Ocak 2019 tarihinde tabancayla vurduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine yönelik davanın ikinci celsesi önceki gün Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, yargılamanın ikinci celsesi yapılırken, sanık Hasan İsmail Hikmet’in 26 avukat hakkında suç duyurusu dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

Aralarında Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da bulunduğu 26 avukat hakkında suç duyurusunda bulunan Hikmet, avukatlar hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, suç uydurma ve iftira gibi suçlardan soruşturma başlatılmasını talep eden bir dilekçe hazırladı.

'KADIN CİNAYETİ DEĞİL'

Hikmet, olayın kadın cinayeti olmadığını ancak kamuoyuna kadın cinayeti gibi takdim edildiğini savunurken, avukatlar hakkında kamu davası açılmasını da talep etti.

Mahkemede savunma yaparken sürekli yuhalandığını belirten Hikmet, suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetti:

“Öğrencilere ekstra not vaadiyle duruşma salonunu hınca hınç doldurdular. Avukatıma yönelik salonda tehdit ve hakaret gerçekleştirildi. Anayasal ve evrensel savunma hakkımı gereği gibi etkin bir şekilde kullanmam engellendi. Avukatım baskı altına alınarak savunma görevini hakkıyla yerine getirmesi engellenmiştir.”

Önceki gün Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.