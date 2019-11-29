Ceren Damar'ın katili için istenen ceza belli oldu

Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar davasında esas hakkında mütalaa veren savcı, sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası'yla cezalandırılmasını istedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’le ilgili açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, savcı mütalaa vererek, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, dava öncesi adliye önünde yaptığı açıklamada, davanın ikinci duruşması için toplandıklarını belirterek, "Birinci duruşmada kızıma iftiralar atıldı. İfadesini sözlü vermekten aciz katilin önüne yazılı tutuşturulan metinden okunarak iftiralar atıldı. Savunma hakkı arkasına gizlenerek iftiralar atıldı ve dava mecrasından saptırılmaya çalışıldı" diye konuştu.

Damar, kendilerine arabuluculuk teklifleriyle gelindiğini de söyledi.