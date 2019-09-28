Öldürülen akademisyen Şenel'in eşi: Korkmadı, görmezden gelmedi, ders verdi

Akademisyen Ceren Damar Şenel cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması dün görüldü. Sanık Hikmet'in ilk ifadesini değiştirerek Şenel'den 'sevdiğim kadın' diye söz etmesi büyük tepki yarattı. Şenel'in eşi Levent Şenel, 'Ceren hayatına mal olmasına rağmen korkmadı ve kopya işlemini görmezden gelmedi. Türkiye’ye son dersini vermiştir' dedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2 Ocak tarihinde öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’le ilgili açılan davanın ilk duruşması dün Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Hikmet’in ifadesi sırasında Ceren Damar Şenel için "sevdiğim kadın" ifadesini kullanması salonda bulunanların tepkisini çekti. Eşi Levent Şenel tepkiler üzerine, "ifadesini versin, ben gereken cevabı vereceğim" dedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre “Yaşamak istiyoruz özgür ve korkusuz”, “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” pankartları eşliğinde duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan Ankara Kadın Platformu temsilcileri, “Kadınlar biliyoruz ki yaşamlarımızdan başka kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Erkek şiddetine yeter diyoruz. Biz kadınların talepleri var. Artık ölmek değil yaşamak istiyoruz. 6284 sayılı kanuna, İstanbul Sözleşmesi’ne saldırmaya iktidarın bırakmasını istiyoruz” dedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ SALONA GİREMEDİ

Ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle yargılanan sanık Hasan İsmail Hikmet’in duruşma salonunda takım elbise ve kravatla hazır bulunduğu davaya çok sayıda kurum temsilcisi ile milletvekilleri de katıldı. Çok sayıda kadın ve avukat duruşma salonunda yer olmadığı gerekçesi ile salona alınmadı.

KADIN ÖRGÜTLERİNİN VE BAROLARIN MÜDAHİLLİK TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Savcılık Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Ankara Barosu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kurumun katılma talebinin reddedilmesini istedi. Sanık Hikmet’in avukatları da katılma taleplerinin reddedilmesini talep ederek, “Toplumun tamamı zarar görür ama bu dolaylı bir zarar görmedir. Kanun dolaylı zarar görmeyi katılma için yeterli kılmaz” dedi. Mahkeme heyeti Damar’ın ailesi, Çankaya Üniversitesi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki tüm katılma taleplerini reddetti.

SANIK ‘SEVDİĞİM KADIN’ DEDİ, LEVENT ŞENEL ‘GEREKEN CEVABI VERECEĞİM’ DEDİ

Tasarlayarak canavarca hisle öldürmekten yargılanan sanık Hasan İsmail Hikmet ifade verdi. Hikmet, “Bu vahim olaydan çok pişmanım. Kimse benim durumumda olmak istemez. Olaydan önce ve sonra psikolojik ilaçlar kullandım. Unutkanlıklarım var. Yaşadığım pişmanlığın ve acının tarifi yok. Sevdiğim kadını nasıl kaybettiğimin derin üzüntüsü içerisindeyim” dedi.

Salonda çok sayıda kişi “sevdiğim kadın” sözlerine tepki gösterdi. Ceren Damar’ın eşi Levent Şenel, “Lütfen müdahale etmeyin ifadesini versin. Ben gereken cevabı ona vereceğim” dedi.

İfadesine devam eden sanık Hikmet, “Aileme ve avukatlara bile anlatmadım. Her şeyi anlatmak istedim çeşitli şekillerde engellendim. Hem maktulün hem de kendi aileme bunu yaşattığım için pişmanım” diye konuştu. İlk ifadesini baskı altında verdiğini söyleyen Hikmet sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendisiyle sohbetimiz oldu. Danışmanımdı. Yakın bir zamanda işe başladığı için sorunlarında tartışmalarımız olmuştu. Maktulü şikayet ettim. Evlenmeden önce ailesiyle İncek’te oturuyordu. Ben de o zamanlar Gölbaşı’nda ikamet ediyordum. Oradan geçerken bir adamla tartıştığını gördüm. Ceren’le oradan ayrılarak okula geçtik ve kahve içtik. Eski kız arkadaşım Gülşah o sırada beni aradı. Ceren ‘Fransızca biliyor musun’ dedi ‘bilmiyorum’ dedim. Ceren isterse bana yardım edebileceğini söyledi. Bu olaydan sonra Ceren’le Whatsapp ve Instagram’da konuşuyorduk.”

Ceren Damar’ın kendinden hoşlandığını ve sevgilisinden ayrılması halinde birlikte olmayı teklif ettiğini iddia eden katil zanlısı Hikmet, “Maktulle birkaç kez cinsel birlikteliğimiz olmuştur. Kız arkadaşımdan ayrılmam gerektiğini söyledi. Üzerimde baskı kurdu. Ben de kız arkadaşımdan hiçbir neden yokken ayrılmıştım. Arkadaşlarım çok şaşırmıştı kız arkadaşım mankendi. Maktulle geleceğe dönük bir şey düşünmedim. Maktul çok kıskançtır ve ikizler burcudur. Benim Ceren’le ilişkim okulda bilinir. Bu kadar samimiyseniz neden fotoğrafınız yok derseniz… Benim eski kız arkadaşımla ilgili başka bir olay başıma geldi. Kendimi fotojenik bulmadığım için fotoğraf çektirmedim. Maktulün telefonuna bakarsanız fotoğrafım olacaktır. Benim tek hatam ilişkimizi aileme söylememiş olmamdır” dedi.

Salondan Hikmet’e, “Sen insan mısın!” sözleriyle tepkiler yükseldi.

Damar ile ilişkisinin altı ay sürdüğünü ve kıskançlık nedeniyle ayrıldığını ileri süren katil zanlısı Hikmet, Damar tarafından baskı gördüğünü iddia etti. Hikmet, “Eşinin kendisini cinsel anlamda mutlu edemediğini, ilk birlikteliğinin benimle olduğunu söyledi. Maktule benim başımı belaya sokacaksın demiştim” diye konuştu.

KATİL ZANLISI CİNAYET GÜNÜNÜ ANLATTI

Sanık Hikmet, mahkeme başkanının “Sen kopya çektin mi?” sorusuna, “O sınavda herkes kopya hazırladı. Ben de çektim” diye yanıt verdi. Hikmet olay gününe dair şunları söyledi:

“Sınavda kopya çekerken yanıma geldi. Sınavda kopya çekeceğimden haberi olduğunu söyledim. Mezuniyeti unutmamı söyledi. ‘Anneni nasıl FETÖ’den ihraç ettirdiysem sana daha kötüsünü yapacağım’ dedi. Annemi karıştırmaması gerektiğini söyledim. Beni tahrik etti. Ben arkadaşım Berk’e onu öldüreceğim demedim. Annem gazilik beklerken FETÖ’den ihraç edildi. Silahı evden alırken içi dolu mu boş mu bilmiyordum. Anneme bunu demeseydi bu olay böyle olmazdı. Annem sonrasında işine iade edildi. Odasına gittiğimde bana tokat attı. Ben de cinnet geçirdim bıçakladım. Odaya birkaç kişi girdi ve ben silahla intihar edecektim. Odaya birileri girince silah ateş aldı. Olay yerinden panik yaparak uzaklaştım. Arabaya girdim intihar mektubunu yazmıştım onu bıraktım. Annemi aradım helallik istedim ve beni intihardan vazgeçirdi. Ben de gidip teslim oldum.”

‘HAPİSHANEDE SENARYOYA DEVAM EDEBİLİRSİN’

Emniyetteki ifadesini reddeden sanığa hakim, “Tutukluluk incelemesine kadar hiç ilişkinizden bahsetmemişsin” dedi. Sanık Hikmet, “Ailesinin zarar göreceğini düşündüm” yanıtını verdi.

Hikmet’in anlattıklarını senaryo olarak niteleyen Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar söz aldı. Bu katilin annesi ve babası polis kökenlidir. Annesi 2016’da FETÖ’den ihraç edildim diyor. Olay anında ihraçken, biz ve Türkiye yanıp tutuşuyorken bu katilin annesi babası emniyette cirit atıyor. Okuldaki arabayı kaçırmaya çalışıyor ve aranmadan arabayı kaçırıyor” dedi.

Baba Damar’ın sanığa yönelik ifadesi sırasında “katil” diye seslenmesine itiraz eden sanık avukatlarına Ceren Damar’ın babası yanıt verdi. “Sözlüğe baktığınızda insan öldürülene katil deneceğini görürsünüz” diyen Damar’ın sözlerinin ardından salondakiler alkışladı.

Sanık Hikmet’in savunmasındaki ilişki iddialarına tepki gösteren baba Damar, “İlişkimiz vardı diyor. Sen git bir aynaya bak. Sen kızımın görevi gereği odasına girebilen birisin. Sen kimsin? Kızıma dair birçok detay verdi. Sen neymişsin ya? Tebrik ediyorum. Hapishanede umarım farklı senaryoya devam edebilirsin. Kızım annesini ihraç ettirmiş. Annesi 2016 yılında ihraç edilmiş, üç yıl geçmiş ve cinayeti 2019’da işlemiş. Yüzlerce insanın tanık olduğu olayda, bir insana iftira atmak en alçak insanlık durumudur” dedi.

‘EŞİMLE GURUR DUYUYORUM’

Ceren Damar’ın annesi ise, “Cımbızla eti yolunsun bu acı benimle mezara gidecek. Onun şerefsiz insan olduğunu gösteriyor. Onun kızım hakkında söylediği şeyler beni acıtmadı. Benim kızım süt kadar temiz. Çok güzel bir Türk filmi olur” dedi.

Ceren Damar Şenel’in eşi Levent Şenel, “Sanığın ifadelerinin ardından ben neymişim dedim. Annesini ben işinden attırmışım. Ben neymişim. 3 Eylül’de evlilik yıldönümümüz. O günü kutlamayı beklerken ifade veriyorum. 2011 yılında tanıştık 2018 yılında da evlendik. Eşime duyduğum saygı, sevgi ve güven devam etmektedir. Şu an karşımda kendi bilgisiyle sınava girecek kapasitesi olmayan, kopya ile suçlanan bir zat duruyor. Kendisinden bedence küçük birisine sırtından saldırıyor. Ağzından çıkanlar şahsım nezdinde hiçbir kıymeti harbiye taşımamaktadır” dedi.

Ceren Damar’ın hayalleri olduğunu söyleyen Levent Şenel, “Ceren hayatına mal olmasına rağmen korkmadı ve kopya işlemini görmezden gelmedi. Başkalarının öğrencilerine, Türkiye’ye son dersini vermiştir. Bıçakla değil kalemle, silahla değil kitapla yaşadı. O kıymetli bir vatan evladıdır. Eşimin vefatının üzüntüsüyle birlikte eşimle gurur duyuyorum. Ceren hoca bedenen aramızda olmayabilir ama fikirleri tüm ülkenin kalbinde ve dualarındadır. Sen Ceren hocayı öldüremedin bunu unutma. Bir kişiyi öldürdüğünü sanıyorsun binlercesi burada bekliyor. Son nefesini verdiğinde ahirette de kaçamayacaksın” diye konuştu.

SANIK HİKMET'İN YAKIN ARKADAŞI İLİŞKİ İDDİASINI YALANLADI

Sanık Hikmet’in yakın arkadaşı Burak Özgüven de verdiği ifadede Hikmet’in Ceren Damar’la herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

DAVA 29 KASIM’A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hasan İsmail Hikmet’in tutukluluk halinin devamına karar verdi ve ikinci duruşmayı 29 Kasım 2019 saat 10.00’a erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA: KİMSEYE BU SÖZLER YÜZÜNDEN İNDİRİM VERİLMEMELİ

Duruşmanın ardından adliye önünde yapılan basın açıklamasında Kadın Meclisleri adına konuşan Mizgin Sünbül tüm kadın katillerinin indirim almak için "İlişkimiz vardı, seviyordum, pişmanım" savunmasına başvurduğunu belirtti. Sünbül "Kimse bu sözler yüzünden indirim verememeli. Bu davaların peşini bırakmayacağız" dedi.

Baba Mustafa Damar da yaptığı açıklamada "Bu dava milat olacak. Katiller bin kez düşünecek, cesaret edemeyecekler. Ceren Damar'ların, Şule Çet'lerin, Özgecan Aslan'ların, Emine Bulut'ların, kadınların öldürülmesi bu davayla duracak" dedi.