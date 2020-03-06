Ceren Damar Şenel davasında gerekçeli karar: Skandal savunmaya itibar edilmedi

Akademisyen Ceren Damar cinayetine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın ve sanık avukatının kamuoyunda tartışma yaratan savunmasına 'başkaca araştırma veya soruşturmaya lüzum kalmaksızın itibar edilmediği' belirtildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak tarihinde öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

'SANIK AVUKATININ SKANDAL SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ'

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık Hikmet'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesinde sanık ve sanık avukatının cinayetin "meşru savunma" ve "haksız tahrik" altında işlendiğine yönelik savunmalarına itibar edilmediği belirtildi.

Kararda "Sanık ve müdafinin maktuleden kaynaklanan sanığa yönelik haksız saldırı ve haksız hareketleri nedeniyle sanığın eyleminin meşru savunma veya haksız tahrik altında işlendiğine yönelik savunmalarına başkaca araştırma veya soruşturmaya lüzum kalmaksızın mahkememizce itibar edilmemiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmesi ve savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle Bıçak'a karşı kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.

Dava sonrası Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.