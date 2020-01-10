Çamlıca TV Kulesi’nin maliyeti ikiye katlandı

İhalesi özel davet usulüyle 170 milyon TL'ye Sarıdağlar’a verilen Çamlıca Tv-Radyo Kulesi’nin maliyeti iki katını aştı. 5 yıldır devam eden projede 342 milyon TL'den fazla harcama yapıldı.

İstanbul Çamlıca'da inşa edilen, 2014'te özel davetle ihalesi yapılan ve 170 milyon TL'te bitirileceği açıklanan Televizyon ve Radyo Kulesi'nin maliyetinin, Sarıdağlar İnşaat'a yapılan ekstra ödemeler ve ilave ihalelerle iki katını aştığı ortaya çıktı. Sarıdağlar İnşaat'a ilk önemli para aktarımı Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleşti. 24 Ağustos 2017 günü Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 39,99 oranında iş artışı yapıldı.

ÜÇ BAKAN ESKİTTİ

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, beş yıldır yapımı devam eden ve Şubat 2017'de hizmete girmesi beklenirken açılışı 2020'ye kalan Çamlıca Kulesi projesi bugüne kadar üç Ulaştırma ve Altyapı Bakanı gördü. Kule inşaatı, başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlar Lütfi Elvan, Mustafa Arslan ve Cahit Turhan tarafından defalarca ziyaret edildi. Her seferinde yapılan açıklamalarda, "Hızla bitiriyoruz" denildi ancak açılış tarihi sürekli ertelendi.

İHALE AYNI FİRMAYA

5 Haziran 2018 günü dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Şu anda inşaat olarak (kaba inşaatı kastediyor) tamamı bitti ve 387 metrenin tamamı bitmiş durumda. Şimdi dış giydirmeyi yapıyoruz" demişti. Öte yandan bu açıklamadan yaklaşık 8 ay sonra dış giydirme işi için yeni bir ihale açıldı. Herkes inşaatın bitmesini beklerken açılan bu "sürpriz" ihale yine 21-b özel davet usulüyle, kapalı kapılar ardında Sarıdağlar İnşaat verildi.

29 Mart 2019 günü gerçekleşen "Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi İlave Çelik Yapı, Cephe Kaplama ve Yangın Güvenliği İnşaat İşleri" adlı ihaleyle Sarıdağlar İnşaat'a aktarılan ilave rakam bu defa 91,5 milyon TL oldu. Ardından Çamlıca Kulesi için bir ihale daha açıldı. "FM Anten ve Verici Sistemi Ekipmanı Alımı" adlı ihale yine 21-b usulüyle özel olarak davet edilen Nickelodeon'a verildi. Bu defa aktarılan rakam 13,1 milyon TL olarak açıklandı.

HEDEF 4,5 MİLYON ZİYARETÇİ!

49 katı bulunan 369 metrekare yüksekliğindeki televizyon ve radyo kulesinin inşaat alanı, 30 bin 150 metrekare. 33 ve 34'üncü katları seyir terası, 39 ve 40'ıncı katları restoran olacak kulede yılda 4,5 milyon ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği açıklanmıştı.

342,3 MİLYON HARCANDI

Kule için şimdiye kadar 342,3 milyon TL harcandı. Tarihler baz alınarak dolara endekslendiğinde ise rakam 700 milyon TL'yi aşıyor.

İhale (TV-Radyo Kulesi İnşaatı) 169,8 milyon TL

Bakanlar Kurulu Kararı %39 iş artışı 67,9 milyon TL

İhale (Cephe kaplama işi) 91,5 milyon TL

İhale (FM anten-verici)13,1 milyon TL

ERZURUM'DA ÇÖKEN PİSTİ YAPAN ŞİRKET

Kuleyi inşa eden Sarıdağlar, habere göre, 2011 yılında Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları için Erzurum'da yaklaşık 100 milyon TL harcanarak yaptırılan ve iki defa yıkılan kayak pistinin kuleleri de inşa etmişti. Kulelerin yıkılma nedeni olarak yanlış fizibilite yapılması gösterilmişti.

Türkiye'de "helal turizm belgesi" alan ilk firma olan Sarıdağlar, konuttan radar üssüne, havalimanından stadyuma kadar devletten onlarca ihale aldı. Sarıdağlar İnşaat, Trabzon Akyazı Stadı, Konya Stadı, Hakkari Havalimanı, Bingöl Havalimanı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihale edilen Çorum, Samsun gibi illerdeki toplu konutların da inşaatlarını yaptı.