Dokuz yıl önce karakolda gördüğü işkencenin ardından intihar eden Onur Yaser Can’ın kız kardeşi Ezgi Can “Bu bir ailenin tek tek katlediliş davasıdır’ dedi.

Karakolda maruz kaldığı işkencenin ardından yaşamına son veren Onur Yaser Can’ın kız kardeşi Ezgi Can, bugün karar bağlanan ve 2 polisin evrakta sahtecilikten ceza aldığı davayla ilgili konuştu.

8 yıldır devam eden yargılama sürecinde Onur Yaser Can’ın annesi intihar etmiş, babasıysa geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitirmişti.

Bugünkü duruşmaya katılan Ezgi Can, RS FM’den Atilla Güner’e yaptığı açıklamada “Bugün görülen dava evrakta sahtecilik davasıydı. Ama şu an gelinen noktada bu bir ailenin tek tek katlediliş davasıdır” dedi.

İŞKENCE DAVASI AİHM’DE

Can şunları kaydetti:

“Ben abimi, yapılan bir işkence neticesinde ve daha sonra evrakta sahtecilikle devam eden kapsamlı ve örgütlü bir işkence sonucu kaybettim. Ardından annemi ve sonra da babamı kaybettim. Annem ve babam evlat acısının yanı sıra bırakın ceza vermeyi adil olarak yargılamaktan bile aciz olan hukuk sistemi sebebiyle hayatlarını kaybetmişlerdir.

Abimin ifadesinin işkence altında alındığını hem bize bıraktığı nottan hem de hem de arkadaşlarına verdiği tanık ifadelerinden biliyoruz. Abim keyfi çıplak aramaya, fiziki sözlü işkenceye ve cinsel istismara bırakılıyor.

Tekrardan ifadeye çağırıldığında ise abimi yakalayan ekipten farklı bir ekip. Örgütlü üç ekibin işkencesine maruz kalıyor abim. İşkenceden bir dava açıldı fakat şu an FETÖ’den firari olan Savcı Muammer Akkaş ‘işkence delillerimizin soyut delillere dayandığını’ gerekçe göstererek takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz ettik, anayasa mahkemesine gitti, şu an işkence davası AİHM’de."

