Onur Yaser Can davasında 2 polise hapis cezası: Tutuklama yok

Gözaltında işkence gördükten sonra intihar eden Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında sahtecilik yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 polis hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklama kararı vermeyen mahkeme sanıkların yurtdışı çıkışına yasak getirdi. İşkence iddialarına ilişkin olarak suç duyurusu yapılmadı.

Karakolda maruz kaldığı işkencenin ardından yaşamına son veren Onur Yaser Can’ın gözaltı tutanaklarında sahtecilik yaptığı iddia edilen 2 polisin yargılandığı davada karar duruşması bugün İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanıklara belgede sahtecilik suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün cezası verildi. Haklarında tutuklama kararı verilmeyen sanıklar için yurtdışına çıkış yasağı konuldu. İşkence iddialarına ilişkin olarak suç duyurusu yapılmadı.

8 yıldır devam eden davada sanık polisler Soner Gündoğdu ve Salih Bahar evrakta sahtecilik ve resmi evrakı yok etme suçlarından yargılanıyordu.

Anne Hatice Can oğlunun ölümünün üzerinden 4 yıl geçtikten sonra 2 Mart 2014'te evinin penceresinden atlayarak intihar etmiş, baba Mevlüt Can ise 7 Ekim'de aort damarının yırtılması sebebiyle yaşamını yitirmişti. Geriye 4 kişilik aileden yalnızca kız kardeş Ezgi Sevgi Can kalmıştı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iki sanık polis Soner Gündoğdu ve Salih Bahar'ın "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi bozmak" suçlarından yargılandığı davada karar duruşmasına aileden Ezgi Sevgi Can ile avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada mütalaasını sunan savcı iki sanık polisin 6 yıldan 15,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.

Sanığın avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Ezgi Can ile hakim arasında son söz tartışması yaşandı. Hakim son söz isteyen Can'a söz hakkı vermedi.

Duruşmada sanıklar Soner Gündoğdu ve Salih Bahar hakkında toplam 6 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkmadı. Kararın ardından avukatlar istinaf mahkemesine gidecek.