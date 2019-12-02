Bir şatafat haberi daha...

Menzil cemaatinin lideri 'Gavsı' Abdulbaki El-Hüseyni'nin, hastane odasında çekilen bir fotoğrafı dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nda örgütlenmeleriyle tartışma yaratan Menzil cemaatinin lideri “Gavsı” Abdulbaki El-Hüseyni'nin hastane odasında çekilen bir fotoğraf gündeme oturdu.

Bir hastane odasında çay içerken görülen Menzil liderinin bulunduğu odanın şatafatlı görüntüsü "pes" dedirtti. Tartışmalara neden olan hastane odasında varaklı süslemeler, lüks halı ve duvar kağıdının olması dikkat çekiyor.

Tarikat liderinin yattığı Emsey Hastanesi ise cemaatin Pendik’te yaptırdığı bir hastane olmasıyla biliniyor.

Menzil Tarikatı’nın şeyhi İstanbul Pendik’te yaptırdığı özel hastaneyi gezmişti.

Türkiyem TV tarafından yayımlanan görüntülerde, Menzil şeyhinin Pendik'te yaptırdığı hastaneyi gezdiği görülmüştü. Şeyhe eşlik eden ve "doktor" oldukları belirtilen kişilerin el pençe divan durdukları ve şeyhe "Gavs'ım" diye hitap ettikleri duyulmuştu.

Hastanenin adının "Emsey" olduğu ve bunun da "Emret Seydam" anlamına geldiği iddia edilmişti. Seyda kelimesi Menzil şeyhlerine yönelik kullanılan bir hitap şekli.