Bilecik'te askerler gözlem altına alındı

Bilecik’te birliğine teslim olmaya giden askerlerden 35’i yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Askerlerin Bilecik Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındıktan sonra yapılan kontrollerinin ardından Bahçelievler Mahallesi'ndeki KYK'ya ait Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'a götürüldüğü öğrenildi.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'na teslim olmak için gelen 2 bin acemi askerden 35'i yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri üzerine yeni koronavirüs (KOVİD-19) şüphesiyle gözlem altına alındı.

Komutanlığın girişi polis ekipleri tarafından kapatılırken, ailelerin nizamiye bölgesine alınmadığı öğrenildi. Askerlerin alımına ağızlarında maskelerle ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan çadırlarda ateşi ölçümü yapılarak devam edildiği söylendi.

38 derecenin üzerinde ateşi olan 35 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındıktan sonra, kontrollerinin ardından Bahçelievler Mahallesi'ndeki KYK'ya ait Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'a götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Bilecik Valiliği, kışlaya alınacak askerlerin görevlendirilen sağlık personeli tarafından "vücut ısılarının ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak" şüpheli olanlarının sağlık kurumuna sevk edileceğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına katılış yapacak acemi erlere yönelik olarak korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak kışlaya yeni katılış yapacak acemi erler, nizamiye girişinde Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak, durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecektir. Diğer acemi erler BMM (1. Basamak Muayene Merkezi) ve ASM'ye (Aile Sağlığı Merkezi) yönlendirilip burada bulunan sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanlarının (koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak vb.) Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektir. Sağlık Bakanlığının konu hakkında yayınlamış olduğu tedbirler kapsamında sağlık personeli tarafından tüm personel bilgilendirilmiş olup, ilgili genelgeler doğrultusunda tüm tedbirler alınmıştır.”