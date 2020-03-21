Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 277 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu, toplam can kaybı 21'e yükseldi.
Koca yaşamını yitirenlerin tamanının yaşlı hastalar olduğunu söyledi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor''