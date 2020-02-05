Bekçi alımında 'iki parti' kriteri: Başka türlü bekçi olamıyorlar...

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, maaşlarıyla gündem olan bekçilere ilişkin açıklamada bulundu.
Yeni Yaşam gazetesine açıklamada bulunan Paylan, bekçilerin AKP’li ve MHP’li gençlerden seçildiğini söyledi.
Paylan, "Bunlara toplumun muhalif kesimleri düşman olarak gösteriliyor ve öyle bekçi alımı yapılıyor. Düşman hukuğu uygulanması meşru gösteriliyor. AKP ve MHP’li gençleri alıp bekçi yaparsanız ve düşman olarak gösterirseniz bekçilerde toplumun bu kesimlerine şiddet uygular ve düşman olarak görür. Bu da hukuk dışına çıkmak anlamına gelir" dedi.