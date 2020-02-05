Bekçi alımında 'iki parti' kriteri: Başka türlü bekçi olamıyorlar...

HDP'li Garo Paylan, bekçilerin AKP ve MHP'lilerden seçildiğini belirtirken, 'AKP ve MHP’li gençleri alıp bekçi yaparsanız ve düşman olarak gösterirseniz bekçilerde toplumun bu kesimlerine şiddet uygular ve düşman olarak görür. Bu da hukuk dışına çıkmak anlamına gelir' dedi.