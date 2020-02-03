Bir kişiye müdahale eden üç bekçi yaralandı: Ateş eden bekçi diğer bekçiyi vurdu...

Malatya'da bir kişiye müdahalede bulunan üç mahalle bekçisinden biri silahla vurulurken, iki bekçi de bıçakla yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesindeki Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Üç mahalle bekçisi alkollü olduğu iddia edilen Suat U.'ya müdahalede bulundu. HAVAYA ATEŞ AÇARKEN ARKADAŞINI VURDU İddiaya göre, Suat U. üzerinde bulunan bıçakla bekçilerine mukavemet gösterdi. Havaya ateş açan bir bekçinin silahından çıkan mermi diğer bekçi Sedat K.’nın kafasını sıyırdı. Suat U., Gökhan P. ile Yusuf S.‘yi de bıçakla yaraladı. Bekçiler hastaneye kaldırılırken, Yusuf S.’nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Suat U. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.