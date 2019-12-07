Batman ve Van'da HDP'li belediyelere kayyum atandı

Van'ın HDP'li Muradiye, Özalp ve Başkale belediyelerine ve Batman'ın İkiköprü Belde Belediyesi'ne kayyum atandı.

Van’ın 3 HDP'li belediyesine kayyum atandı.

Muradiye Belediyesi Başkanı HDP’li Yılmaz Şalan’ın, Özalp Belediyesi Başkanı HDP’li Yakup Almaç’ın, Başkale Belediyesi Başkanı HDP’li Erkan Acar’ın gözaltına alınlarının ardından Van Valiliği, göreve Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın göreve getirildiğini duyurdu.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediyesi'ne de kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Belediye Eş Başkanı Osman Karabulut’un, hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davası gerekçe gösterilerek, görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Duyurunun ardından belediyeye baskın yapan askerler binada arama yaptı. Karabulut’un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı kayyum olarak atandı.