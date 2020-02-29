Balcalı'daki hastanın test sonucu belli oldu: KOVID-19 değil

İki gün önce Umre dönüşü rahatsızlanan hastanın Ankara'daki laboratuvardan gelen KOVİD-19 testlerinin negatif sonuçlandığı öğrenildi. Hasta bir izolasyon odasında tutulmaya devam ediyor ve durumu ağır.

Umre dönüşü yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 64 yaşındaki hasta V.Ü. için hastanede bulunan tanı kitleriyle yapılan testin pozitif sonuçlandığı, alınan örneğin PCR tetkikleri için Ankara'ya yollandığı öğrenilmişti.

Konuyla ilgili hastanenin basın sorumlusu tarafından yapılan açıklamada, bu bilgiler yalanlanmış ve Ankara'dan gelen test sonuçlarının da negatif olduğu söylenmişti.

Sistemde hastayla ilgili KOVİD-19 test sonuçlarıyla ilgili bir bilgi yer almadığı için bu açıklamanın ikna edici olmadığını yazmıştık.

Edindiğimiz bilgiye göre, hastanın KOVİD-19 PCR testi tamamlandı ve bugün 19.00 sıralarında sisteme girişi yapıldı.

KOVİD-19 negatif olarak sonuçlanan hastanın durumu ise ağırlığını koruyor. Sadece onunla ilgilenmek üzere hekim ve hemşire atamalarının yapıldığı söylenirken, hastanenin Instagram hesabından yapılan açıklamada yeni koronavirüse rastlanmadığı dışında herhangi bir bilgi yer almıyor.