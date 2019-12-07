'AVM'ye el konuldu' haberlerine yalanlama

Ankara’daki 'Next Level' alışveriş merkezinin Ziraat Bankası tarafından el konulduğu yönündeki haberlere AVM'nin sahibi Pasifik İnşaat'tan yalanlama geldi.

'Next Level' adlı alışveriş merkezinin sahibi Pasifik İnşaat, AVM'nin Ziraat Bankası tarafından el konulduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Next Level AVM'yi başka alanlara odaklanmak için kendi istekleriyle Ziraat Bankası'na varlık borç takas yöntemiyle sattıklarını belirterek, "(Bu yetkiyi) Çok sayıda banka, müşterisi ile kullandı. Sadece bize özel bir durum değil. Takasta 412 milyon lira düştü borcumuzdan." dedi.

Erdoğan, "Ankara'nın ilk karma projesi Next Level Ankara'nın AVM kısmının işletmesini üstlenmiştik. 5 yıl boyunca çok önemli bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda Ankara'ya önemli katkılar sağladık. Ciddi istihdam ve iş birlikleri oluşturuldu. Fakat biliyorsunuz ki iş dünyasında zaman zaman farklı sektörlerde faaliyet gösterme dönemleri de oluyor. Biz de alışveriş sektöründe daha fazla ilerlememe kararı aldık ve oradaki çalışmalarımızı neticelendirdik" diye konuştu.

Erdoğan, AVM'ye ve projedeki bazı ofislere el konulduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Merkez Ankara projesinin lansman döneminde bu iddialar bizi şaşırttı. Ofislerin devredilmesi gibi bir şey söz konusu değil. AVM'yi de biz kendi isteğimizle takas ettik" dedi.