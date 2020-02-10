Aralık ayında binden fazla işletmeye yatırım teşvik belgesi verildi

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan listeye göre Aralık 2019'da yatırım teşvik belgesi verilen firma sayısı bini aştı. Sözkonusu işletmeler vergi indirimleri ve muafiyetleri ile faiz desteğinden yaralandırılacak. İşçilerin SGK primlerini de devlet ödeyecek.

Resmi Gazete'de bugün Aralık 2019 ayında yatırım teşvik belgesi verilen 1.065 firmayı kapsayan iki ayrı liste yayımlandı.

Listelerin birinde yeni yatırım yapmayı üslenen işletmeler, ötekinde ise önceki yıllarda başlatılan ancak süreleri uzatılanlar yer alıyor.

Teşvikler, 19,1 milyar lira tutarında yeni yatırım yapmayı üslenen 788 işletme ile teşvik süresi uzatılarak tamamlama vizesi verilen 277 işletmenin 3,8 milyar lira yatırımını kapsıyor.

Buna göre toplam 23 milyar TL yatırım ve 40 bin istihdam sağlamayı üslenen 1.065 işletme şu teşviklerden yararlandırılacak: