Ankara'dan ABD'ye tebrik telefonları: Gündem yine 'güvenli bölge'

Bugün Ankara ile Washington arasında yapılan iki telefon görüşmesinin gündemde yine Suriye'de 'güvenli bölge' vardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein'ı, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley’i tebrik etti.

Bugün Ankara'dan, ABD'de yeni göreve gelen iki isme edilen tebrik telefonlarının gündeminde Suriye'de ABD ile oluşturulması planlanan "güvenli bölge" konusu vardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yerine göreve gelen Robert C. O’Brein'la yaptığı telefon görüşmesinde O’Brein’ı tebrik etti. Kalın'ın görüşmede “Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentileri aktardığı ve Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurguladığı” açıklandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’le telefonda görüşerek yeni görevinde başarılar diledi. Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ikilinin görüşmede “Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan ‘Güvenli Bölge’ konusunda görüş alışverişinde bulunduğu” belirtildi.

