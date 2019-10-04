Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile ‘güvenli bölge’yi görüştü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Akar’ın ABD Savunma Bakanı Esper’e Suriye’de ‘güvenli bölge’ye dair çalışmaların ‘oyalama, gecikme olursa biteceğini’ söylediği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüşme sonrasında yapılan açıklamaya göre Akar, Suriye’de “güvenli bölge” tesisine yönelik çalışmaların “oyalama, geciktirme olursa biteceğini” söyledi. Görüşmede Akar’ın Fırat’ın doğusunda yaklaşık 30 kilometre derinlikte bir “güvenli bölge” oluşturulması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Görüşmede Bakan Akar tarafından ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin;

- Fırat Kalkanı Harekatında 3000’den fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getiren Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği,

- Fırat'ın doğusunda takriben 30 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış Güvenli Bölge / Barış Koridoru kurulması,

- Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biteceği ve bunda son derece kararlı olduğumuz,

- Türkiye’nin ABD’den beklentisinin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK / PYD/ YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması,

-Türkiye’nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenliğini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğini istediği,

- Nihai hedefimizin Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ/PKK/PYD/YPG ile her türlü teröristin varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğu hususları dile getirilmiştir.

- Ayrıca görüşmelere devam etmemizin, sorunu stratejik ortaklık, NATO’da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememizin bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemenin de bir tehdit olarak algılanmaması gerektiği ifade edilmiştir.”

