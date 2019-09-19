Ankara-İstanbul treni yolcuları Arifiye'de mahsur kaldı

Sabah saatlerinde Bilecik'te 2 makinistin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yol kapanmasından dolayı Ankara-İstanbul seferini yapan tren yolcuları Bozüyük'te trenden indirilerek otobüslere aktarıldı. Bilecik'e kadar otobüsle gidecekleri söylenen yolcular herhangi bir açıklama yapılmadan Arifiye'ye yönlendirildi. Ancak otobüs sürücüleri Arifiye'de garın yerini bulmayınca yolculuk çileye dönüştü. 21.00'de İstanbul'da olması gereken yolcuların Arifiye'deki bekleyişi 23.00'e dek sürdü.

Bu sabah saatlerinde kılavuz tren Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarpmış, iki makinistin yaşamını yitirdiği kaza sonrası tren yolu geçici olarak kapanmıştı.

Kaza sonrası gün içinde tren yolculuğu olan yurttaşlara TCDD tarafından bir mesaj gönderildi. "Yol kapanmasindan dolayi seyahatinizin Bozüyük-Bilecik arasi otobüs aktarmasi ile saglanacaktir. Trende ve istasyonlarda personelimizin yönlendirmelerini dikkate almanizi rica ederiz" ifadesinin yer aldığı mesaj sonrası yolcular kendileri için çileye dönüşen yolculuklara başladı.

6 VAGON DOLUSU YOLCUYA 3 OTOBÜS

Saat 17.00'de Ankara Garı'ndan yola çıkan trenle seyahat eden yolcular mesajda iletildiği gibi Bozüyük'te trenden indirildi. Ancak saatler öncesinden belli olan programa rağmen 6 vagon dolusu yolcuyu başlangıçta sadece 3 otobüs karşıladı. Bir süre devam eden bekleyişin ardından yaşlı yolcular sandalyelere oturtuldu ve uzun süre otobüs ve minibüs beklendi.

Otobüslerin gelmesi sonrası yolcular Bilecik'e gideceklerini düşünürken, planda değişiklik olduğu bile iletilmeden ve tek bir TCDD yönlendirmesi dahi olmadan otobüsler Arifiye'ye doğru yola çıktı. TCDD yetkililerinin olmadığı bekleme alanında bilgilendirme araç şoförleri tarafından yapıldı.

OTOBÜSLER GARI BULAMADI, BİRİNİN LASTİĞİ PATLADI

Arifiye'ye giden otobüsler garı bulamayınca yolculuk normalden daha uzun sürdü, birçok araç uzun süre garı aradı. Saat 22.00'a geldiğinde birçok araç Arifiye garına ulaşırken, araçların birinin lastiğinin patladığı ve o aracın gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Saat 21.00'de İstanbul'a varması gereken tren ancak saat 23.00'te Arifiye'den hareket etti.

