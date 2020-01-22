Aksa Enerji Urfa'da üretimi durdurma kararı aldı

Aksa Enerji, Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin üretimini durdurmak için Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye başvurdu.

Aksa Enerji, Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin, "serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanının azaldığı" gerekçesiyle geçici süreyle üretimini durdurmak için Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) başvurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2019 yılının ilk dokuz ayında %15 kapasite kullanım oranıyla çalışmış olup, yurt içi enerji üretimimiz (Türkiye ve KKTC) içindeki payı aynı dönemde % 2, üçüncü çeyrek içinde ise % 0,5 olarak gerçekleşmiştir. Üretimi durdurma talebimiz olumlu karşılandığında santralimizin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık %90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacaktır" denildi.