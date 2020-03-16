AKP'den koronavirüse karşı patronları koruma hazırlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomiye etkilerine ilişkin konuştu, 'En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır' dedi. Albayrak, atılacak adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni koronavirüsün ekonomiye etkilerine ilişkin açıklamada bulunarak bu süreçte patronların destekleneceğini duyurdu.

"Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır" diyen Albayrak, "En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı" ifadesini kullandı.

Atılacak adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyleyen Albayrak, "Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır" dedi.