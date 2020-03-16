TKP: Karanlığı yırtmak için TKP Gönüllüsü ol

TKP'nin Sesi'nde yeni koronavirüsün kapitalizmin tüm foyasını ortaya çıkardığına vurgu yapılıyor. Virüsün dayanışmanın ve örgütlülüğün ne kadar yaşamsal olduğunu ortaya koyduğuna işaret edilirken, örgütlenmeye ve TKP gönüllüsü olmaya çağrı yapıldı.

TKP'nin Sesi'nde bu pazartesi koronavirüsün etkilerinden nasıl kurtulunabileceğine dikkat çekildi, örgütlenme çağrısı yapıldı.

"Koronavirüs, her anlamda kapitalizmin tüm foyasını meydana çıkardı. Kurulu düzenimizin, alışkanlıklarımızın, sözde konforumuzun bir bir sorgulanmasını sağladı. Dayanışmanın ve örgütlülüğün ise ne kadar yaşamsal olduğunu gösterdi" denilen programda, "Bu nedenle bu pazartesi, doğrudan örgütlenmeyle ilgili konuşacağız. TKP Gönüllüsü nasıl olunur sorusunu yanıtlayacağız" vurgusu yapıldı.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: