Zenginlerin koronavirüsle mücadelesi: Özel jet ve yeraltı sığınakları

Dünyanın en zenginlerinin yeni koronavirüsten korunmak amacıyla özel jetlerle riskli ülkeleri terk ettikleri veya yeraltı sığınaklarına kapandıkları belirtildi.

Dünyanın en zenginlerinin yeni koronavirüsten kaçmak için özel jet kiralayarak riskli bölgelerden uzaklaştıkları veya doğal afetler için özel inşa edilmiş yeraltı sığınaklarına kaçtığı belirtildi.

Guardian'da yer alan habere göre, tatil evleri veya sığınaklara giden zenginler, özel doktor ve hemşireleri de yanlarında götürüyor. Varlıklı kişilerin ayrıca özel KOVİD-19 testi talebiyle özel klinik doktorlarının "etrafını sardığı" kaydedildi.

Londra'da bulunan özel Harley Street kliniği yöneticisi doktor Mark Ali, "Çok varlıklı insanların özel koronavirüs testi talebinde büyük artış var. Özel test için para teklif ediyorlar. Ne yazık ki, bu şekilde test sunamıyoruz, çünkü Ulusal Sağlık Servisi (NHS), bu testleri merkezi olarak yapıyor" diye konuştu.

Bu kişilerin aşı talebinde de bulunduğunu söyleyen Ali, "Bilim insanları, KOVİD-19'a karşı aşının en az bir yıl sonra geliştirilebileceğini söylüyorlar. Bu salgın, insanların tepkilerini alt üst etti" diye konuştu.

Özel jet hizmeti sunan PrivateFly şirketinin CEO'su Adam Twindell da, salgının ardından özel jet kiralama sayısında patlama olduğunu ve varlıklı insanların yüksek riskli ülkeleri terk etmek üzere jet kiraladığını kaydetti.

İngiliz konsiyerj şirketi Quintessentially de, özel jet kiralayamayan kişilerin salgından kaçınmak amacıyla özel havaalanı bekleme salonu talep ettiğini belirtti. Şirket sözcüsü, "Seyahat etmek isteyen üyeler, bildiğimiz birinci sınıf bekleme salonundan öte, seçkinlere özel hizmetler bekliyorlar" diye konuştu.

Şirket, bir üyenin evini "askeri sığınak" tarzına dönüştürdüğünü ve nerede bulunduğuna ve kimlerle temas ettiğine dair bilgi vermediği sürece hiçbir misafiri kabul etmediğini kaydetti.

ABD'de yeraltı sığınakları inşa eden Kaliforniya merkezli Vivos Group'un CEO'su Robert Vicino da, salgının patlak vermesinin ardından satışlarda büyük patlama yaşadıklarını açıkladı.