AKP EYT kararını verdi: Erdoğan açıklamıştı...

Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Vedat Bilgin başkanlığında emeklilikte yaşa takılan yurttaşlar için yapılan çalışma sonuçsuz kaldı. Hazine Maliye Bakanlığı, bütçeye aşırı yük getireceği iddiasıyla EYT konusunda adım atmama kararı verdi. Erdoğan, EYT konusunda daha önce 'bütçeye ağır yük' açıklamasında bulunmuştu.

Emeklilikte yaşa takılan yurttaşlar için 2020 bütçesine ödenek konulmadı.

Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Vedat Bilgin, EYT’lilerin sorunlarının çözümü için çalışma yaptı ancak bu çalışma sonuçsuz kaldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Prof. Bilgin başkanlığındaki toplantılarda, EYT'liler için alternatifli öneriler ve maliyetler hesaplandı. Ancak Hazine Maliye Bakanlığı, bütçeye aşırı yük getireceği gerekçesiyle, EYT'liler konusunda adım atılmasının şimdilik mümkün olmadığı kararını verdi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da EYT'yi "yük" olarak tanımlamıştı.