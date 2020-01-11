AFAD'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama: Oldukça güçlü...

AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "11.01.2020 tarihinde Marmara Denizi Silivri (İstanbul) da meydana gelen Mw=4.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü olarak hesaplanmıştır" denildi.
11.01.2020 tarihinde Marmara Denizi Silivri (İstanbul) da meydana gelen Mw=4.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü olarak hesaplanmıştır. #deprem @AFADBaskanlik pic.twitter.com/0drWuoeFEI
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2020