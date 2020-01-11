AFAD'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama: Oldukça güçlü...

AFAD'ın İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamasında, 'AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü olarak hesaplanmıştır' denildi.

AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "11.01.2020 tarihinde Marmara Denizi Silivri (İstanbul) da meydana gelen Mw=4.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü olarak hesaplanmıştır" denildi.