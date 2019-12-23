9 ayrı savcı gördü, 2 kez faili meçhule gönderildi ama pes etmiyor

Gezi’deki polis saldırısı sonucunda bir gözünü yitiren Erdal Sarıkaya, dosyasındaki mevcut rapor ve görüntülerin bilirkişi tarafından yeniden incelenmesi talebinde bulundu.

2013 yılında Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya'nın hukuk mücadelesinde hâlâ yol alınamadı.

Daha önce dokuz ayrı soruşturma savcısı gören ve dosyası 2 kez de faili meçhule gönderilen Sarıkaya, bu kez de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda bilirkişi incelemesi talebinde bulundu. Savcılığa verilen dilekçede, yıllardır herhangi bir ilerleme kaydedilemediği söylendi.

Olayın "basit yaralama" olmadığı, "öldürme kastı" ile atılan plastik mermi sonucu bir yaralanma olduğu belirtilirken, buna rağmen şimdiye dek Emniyet birimleri tarafından etkili ve sonuç alıcı bir soruşturma yapılmadığı hatırlatıldı.

GEREKLİ BELGELER VERİLMEDİ

Emniyet birimlerinin, Savcılık makamının istediği dosyaları vermediği, dosyaya hiçbir görüntü sunulmadığına yer verilen dilekçede, bu nedenlerle yeniden bilirkişi incelemesi talebinde bulunulması istendi.

"Daha önce Ulusal Kriminal Büro tarafından alınan rapor, görüntüler ve dosyada mevcut evrakların referans alınması sureti ile yapılacak ayrıntılı bir inceleme ve soruşturma ile olayın aydınlanma ihtimali bulunmaktadır" denilen başvuruda, tüm görüntülerin incelenmesi, olay eksenli araştırma yapılması, zaman diliminin geniş tutulması telep edildi.

Ayrıca Savcılığa verilen dosyada atış yapan personelin tespit edilmemesi halinde, bölgede bulunan tüm polislerin tespiti ve dosyaya sunulması da yer aldı.

'EK KOVUŞTURMAYA GEREK DUYULMADI'

soL'a konuşan Erdal Sarıkaya, dosya için 3. kez inceleme yapılacağını, en net raporun savcı Mehmet Selim Kiraz döneminde Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılan rapor olduğunu ancak bu rapora rağmen belirlenen 5 polis ve 2 emniyet amiri hakında hiç bir işlem yapılmadan diğer 6 savcı tarafından hukuk hiçe sayılarak "ek kovuşturmaya gerek yok" kararı alındığını söyledi.

Sarıkaya bunun ardından Jandarma Kriminal Büro'nın inceleme yaptığını ancak daha önce yapılan rapora rağmen herhangi bir tespit bulunamadığını belirtti. Sarıkaya, "Bize 'teknik yetersizliklerden dolayi kimi hard diskler açılamadı' gibi rapor gönderdiler" dedi.

'İNCELEME YAPACAK ZABIT KATİBİNİN YETERLİLİĞİ TARTIŞMALI'

Sarıkaya şunları söyledi:

"Dosya faili meçhul bürodan geri dönünce, belgeler üzerinde inceleme yapma teknik yeterliliği olan ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelere gönderilmesini talep etmemize rağmen, savcı konuyu Adalet Bakanlığı'nda 'zabıt katibi' olarak görev yapan birine yönlendirdi. Teknik açıdan yeterliliği tartışmalı bu kişinin görüntüler üzerinde ne kadar sağlıklı inceleme yapacağını, kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

"17 yıllık AKP iktidarı, Gezi direnişinde diz çökmüştür. Biz o zaman kenetlenen, birlikte hareket eden halkın neler yapacağına tanık olduk. Aradan geçen 6 yıla rağmen içlerinde besledikleri korku ve intikam duygusu dosyaların ilerlemesine engel oluyor. Dosyaların ilerlemesi halinde bu meselenin bir kaç polis ile kalmayacağını, yaşanan insanlık suçlarının Erdoğan'a kadar gideceğini aslında onlar bizden daha iyi bililiyorlar. Emniyet içindekiler de bu yüzden süreci yavaşlatıp, böyle hareket ediyor. Ama buna çanak tutan herkes yarın hesabını verecektir. Diktatörlük hiçbir yerde bâki kalmamıştır. Yıkılmıştır ve yıkılmaya mahkûmlardır."