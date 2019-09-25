Gezi'de gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'nın dosyası ikinci kez faili meçhulden döndü

Gezi’deki polis saldırısı sonucunda bir gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'nın dosyası yine faili meçhulden döndü.

Yedi ayrı soruşturma savcısı gören ve dosyası 2 kez de faili meçhule gönderilen Erdal Sarıkaya'nın dosyası yine faili meçhulden döndü.

Gezi’deki polis saldırısı sonucunda bir gözünü yitiren Sarıkaya'nın başvurusu üzerine yeni bir savcı atanacak olan ve adliye koridorları arasında gidip gelen dosya, 10. kez incelenmiş olacak.

soL'a konuşan Sarıkaya, "Soruşturma savcısı faili meçhule gönderiyor, faili meçhul bürosu da hayır soruşturulmalı diyor. Yani kurumlar arası bir tezatlık var aslında. Hakkını arayan bizleri yıpratmaya yönelik bu girişimler nedeniyle vazgeçmeyeceğim" dedi.