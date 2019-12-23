Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Çinli ortak

Çinli üç şirketten oluşan konsorsiyum, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletme haklarını elinde tutan ICA’nın yüzde 51 hissesini 659,13 milyon dolara satın alacağını duyurdu. Öte yandan İtalyan inşaat şirketi Astaldi S.P.A., Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor.

Çinli şirketler Jiangsu Expressway, Zhejiang Expressway ile China Merchants Expressway'ın oluşturduğu konsorsiyum, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol inşasını yapan ICA’nın yüzde 51'ini 659,13 milyon dolara satın alacak.

Öte yandan ICA konsorsiyumunun Türk ortağı IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün Rekabet Kurulu’na konsorsiyumun İtalyan ortağı Astaldi’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki hisselerini devralmak için başvurdu. ICA konsorsiyumunun yüzde 33’ü Astaldi’ye yüzde 67’si IC Içtaş’a ait.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurula, Astaldi S.P.A’nın, ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ, IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat AŞ ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat AŞ ve ICA İçtaş-Astaldi adi ortaklığındaki hisselerinin, IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından devralma işlemi için başvuruldu.

IC İçtaş, İtalyan inşaat şirketi Astaldi ile birlikte kurduğu ICA konsorsiyumu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsünü inşa etmiş, işletme haklarını devralmıştı. Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden İtalyan Astaldi borçlarını yeniden yapılandırdığı bir dönemde.

Çin’in dev şirketlerinden oluşan konsorsiyumda Sichuan Expressway, Zhejiang Expressway, Jiangsu Expressway, Anhui Expressway, China Merchants Expressway ve China Merchants United Development şirketleri yer alıyor. Anhui Expressway halka açık bir şirket olduğu için Çin’in kamuyu aydınlatma platformuna bir açıklama yaptı. Açıklamada ICA konsorsiyumunun yüzde 51 hissesi için 659,13 milyon dolar ödeneceği belirtildi.