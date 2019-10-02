Üçüncü köprüde günde yaklaşık 2 milyon TL halkın cebinden çıkıyor

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Eylül 2016’dan Haziran 2019’a dek geçen araç sayısı açıklandı. Buna göre üç yılda köprüden geçen araç sayısı garanti edilenin üçte birine dahi ulaşamadı. Açıklanan verilere göre köprüden geçmeyen araçların parası olarak günde yaklaşık 1 milyon 800 bin TL’nin yurttaşın cebinden çıktığı tahmin ediliyor.

CHP İstanbul milletvekili Onursal Adıgüzel, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ilişkin CİMER başvurusuna gelen yanıtı kamuoyuyla paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gelen yanıta göre, geçiş garantisi günlük 135 bin araç olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Eylül 2016’dan Haziran 2019’a kadar geçen sürede 41 milyon 805 bin araç geçti. Buna göre, 3 yıla yakın bir sürede verilen araç garantisinin üçte birine dahi ulaşılamadığını belirten Adıgüzel, “Garanti edilenin yalnızca yüzde 30’u geçebilmiş” dedi.

Adıgüzel’in başvurusuna gelen yanıtta, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyol Projesi, Odayeri - Paşaköy (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesinde; trafik garantisi 135.000 otomobil eşdeğer/gün olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Eylül 2016’dan Haziran 2019’a kadar toplam 41 milyon 805 bin 793 otomobil eşdeğer araç geçtiği belirtildi.

Adıgüzel, “YSS Köprüsü ve otoyollarda günlük araç garantisi 135 bin. Ancak Eylül 2016-Haziran 2019’u kapsayan toplam 1033 günde köprüden yalnızca 41 milyon 805 bin 793 araç geçmiş. Günlük ortalama 40 bin 741 aracın geçtiğini hesaplarsak, bu süre zarfında garanti edilenin yalnızca yüzde 30’unun geçtiğini görüyoruz” dedi.

ŞİRKETLERE ÖDENEN MİKTAR BELİRTİLMEDİ

Öte yandan, Adıgüzel’in başvurusunda şirketlere ödenen miktara ilişkin soru yanıtsız bırakılırken, “Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen projelerimizde Uygulama Sözleşmelerinin ilgili hükümleri uyarınca, işletmeye açılan her kesim veya kesimler için işletmeye açılmasına rağmen Görevli şirketlerin kusuru dışındaki herhangi bir nedenle bir İşletme Yılı’nda söz konusu kesim veya kesimler için garanti edilen toplam taşıt sayısına ulaşılamaması durumunda meydana gelen gelir farkı, 40.52.34.00-04.5.1.00-2-05.4 kodlu ‘Ekonomik-Mali Amaçlı Transferler’ adlı bütçe tertibinden Görevli şirketlere ödeme yapılmıştır” denildi.

Gelen yanıtı değerlendiren Adıgüzel, “Gelen yanıtta geçiş sayıları aylara, yıllara ve araç tipine göre verilmediği için şirketlere ödenen miktara ilişkin net bir hesaplama yapamıyoruz. Öte yandan 135 bin garantili köprüden günlük ortalama 40 bin aracın geçtiğini düşünürsek, geçmeyen 95 bin araç için günlük ortalama 1 milyon 800 bin TL, 82 milyon vatandaşımızın cebinden çıkıyor” dedi.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ TERCİH EDİLMİYOR

Adıgüzel yaptığı açıklamada “YSS Köprüsü istek hattından çok uzak, ayrıca uzayan yol ve geçiş maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürücüler tarafından tercih edilmiyor. YSS Köprüsü’nün anlaşmada yer alan taşıt garantisini sağlaması ancak köprünün kendi trafiğini yaratmasıyla mümkün olabilir. Bu da en başından planlamanın ve hesaplamanın yanlış yapıldığını bize açıkça gösteriyor. Günlük 135.000 taşıt garantisi mevcut durumda ulaşılabilmesi mümkün olmayan bir rakamdır” dedi. Transit trafiğin ve özellikle ağır taşıtların kullanması için zorlandığı YSS Köprüsünün bağlandığı noktaların da İstanbul’un kent içi trafik yükünü hafifletmediğini belirten Adıgüzel “Sebze meyve haline yönelen ağır taşıtlar ve Mahmut Bey kavşağına bağlanan üçüncü çevre yolu da trafik sıkışıklığını gidermemiş, sadece sıkışıklığın yaşandığı bölgeyi değiştirmiştir. Özetle 3. Köprü İstanbulluların ulaşım çilesine derman olamadığı gibi, mevcut durumda karşılanması mümkün olmayan taşıt garantisinin faturasını da vatandaşa ödetmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

