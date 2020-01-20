Suudi sermayeli Independent Türkçe’de şeriata övgü

Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe, Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik'in öldürülmesine ilişkin haberinde 'şeriata gitme' adı verilen yasadışı yargılama biçiminden ‘yüzyıllardır devam eden gelenek’, ‘arabuluculuk’ diyerek övgüyle söz etti.

Bitlis’te Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik’in öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe’de yer alan bir haberde “şeriata gitme” diye nitelenen yasadışı yargılama biçimi “yüzyıllardır devam eden gelenek”, “arabuluculuk”, “her iki taraf da karara saygı gösteriyor” denilerek övgüyle söz edildi.

"Yüzyıllardır süren 'Şeriata gitme' uygulamasında ilk defa bir hakem öldürüldü" başlığını taşıyan haberde Çevik “Norşin Medresesi Başmüderrisi” diye anıldı.

Çevik’in “şeriata gitme” adında “Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yüz yıllardır devam eden arabuluculuk geleneği”ni sürdürdüğü ifadelerine yer verilen haberde, “şeriata gitme” denilen uygulama şöyle tarif edildi:

“Husumetli iki kişi veya iki aile, aralarındaki kavganın daha da büyümemesi için bölgedeki saygın kanaat önderlerinin kapısını çalıyor ve bu isimlerden hakem olmasını istiyor.

Bölgede adı ‘Şeriata gitme’ olarak bilinen bu uygulama bir nevi ara buluculuk.

Mele veya şeyhler kavgalı iki tarafın arasındaki sorunu çözerken kutsal kaynaktan yararlanıyor.

Verilen hüküm fıkıhtan ileri geldiği için her iki taraf da karara saygı gösteriyor.”

Cihat Arpacık imzalı haberde, bölgede ilk kez böyle bir hadiseyle karşılaşıldığı ve bu durumun huzursuzluk yarattığı ileri sürülerek, Çevik’in akrabası olan Sosyolog-Yazar Müfid Yüksel’in “İki kişinin arasındaki sorunu çözmeye çalışan bir din adamının bunu yaptığı için katledilmesi daha önce duyulmadı” sözlerine yer verildi.

Medreselerin Cumhuriyet’in ilanından sonra “yasadışı bir pozisyona düşse de bölge halkının desteğiyle faaliyetlerine devam etti”ği kaydedilen haberde “Dini ilim almak isteyen yüzlerce kişi hala Doğu ve Güneydoğu bölgesine yayılan bu medreselerde eğitimlerine devam ediyor. Hali hazırda Siirt, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Batman ve Şırnak’ta çok sayıda medrese bulunuyor” denildi.

Çevik’in aleyhine hüküm verdiği kişi tarafından öldürüldüğü anlatılan haberde Sosyolog Ahmet Özer’in görüşlerine de yer verildi. Özellikle kan davalarında insanların bu yola başvurduklarını anlatan Özer’in “Genellikle de ihtilaflı iki taraf da verilen karara uyuyor. Uymayan taraf da toplumdan tecrit ediliyor. Öyle olunca da insanlar tecrit olmamak için bu çerçeve içinde karara uymaya çalışıyorlar” açıklaması haberde aktarıldı.

