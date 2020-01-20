Bakanlara ve gazetelere tarih hatırlatması: Haberiniz olmayabilir ama medreseler kapatıldı

Bitlis'te kendisini 'şeyh' olarak tanıtan bir ismin öldürülmesi sonrası bakanlar 'üzüntü' açıklaması rekabetine girerken, gazeteler ise öldürülen kişiyi 'Bitlis Güroymak Medresesi Başmüderrisi' olarak tanıttı. Oysa medreseler 3 Mart 1924 günü çıkarılan bir kanunla tarihe karışmıştı. AKP'nin medreselere verdiği yasadışı destek tüm hızıyla sürerken, cinayetin yaşandığı Bitlis Güroymak adeta medreselere ve şeyhlere teslim edilmiş durumda.

3 Mart 1924 tarihinde, laik eğitim sistemini temel alan Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış, bu kanunla medreseler kapatılmıştı.

Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayan bu düzenlemenin çıkarıldığı gün "Halifelik" kurumunu da kaldıran bir diğer önemli karara imza atılmıştı.

1924 yılında alınan bu tarihi kararlar AKP iktidarında tamamen rafa kaldırılmış durumda.

'MEDRESE BAŞMÜDDERRİSİ' NE DEMEK?

Yurdun dört bir yanında imam hatipler açan ve eğitim müfredatını her geçen yıl daha da gerici bir şekilde dizayn eden AKP, 1924 yılında kapatılan medreseleri de yeniden canlandırdı.

Yasadışı olan bu gerici eğitim kurumlarından biri geçtiğimiz gün kendisini "şeyh" olarak tanıtan bir ismin öldürülmesiyle yeniden gündeme geldi.

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik'in öldürülmesinin ardından birçok basın kurumu "Bitlis Güroymak Medresesi Başmüderrisi Abdülkerim Çevik" ifadesine yer verirken, bu yasadışı gerici kurumların varlığını da tanımış oldu.

BAKANLAR ÇOK ÜZGÜN...

Ancak işi daha da ileri boyuta taşıyanlar ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu.

Soylu, “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin” derken, Abdulhamit Gül ise "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Hayatını ilme, talebelerine ve kardeşliğe vakfetmiş Norşin ulemasından Abdülkerim Çevik Hoca'nın menfur bir saldırı sonucunda vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Rabbim kabrini nur, ruhunu şad, makamını ali eylesin" ifadesini kullandı.

'DEVLET' CENAZESİ: VALİ, GENERAL, BAŞSAVCI, BELEDİYE BAŞKANI

Çevik'in cenazesi, "Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığı"nda toprağa verilirken, cenazeye katılan isimler dikkat çekti.

Cenaze törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AKP Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AKP İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri katıldı.

MEZUN VERİYORLAR, ETKİNLİK DÜZENLİYOR...

Bitlis'in Güroymak ilçesi yasadışı olan bu gerici kurumların açık açık eğitim verdiği, mezuniyet töreni düzenlediği bir yer haline gelmiş durumda.

Said Nursi'nin de Bitlis'in Güroymak ilçesindeki "Norşin Medresesi" adlı yerde okuduğunu belirten gericiler, bu kurumdan 250 yıldır "mezun" verdiklerini belirtiyor.

İlçede iki yıl önce düzenlendiği belirtilen ve 20 mezun verildiği duyurulan törenden görüntüler şöyle:

MEDRESE MAHKEMELERİ BİLE KURULDU

Siirt’te AKP'nin göz yumması sonucu yasadışı olan faaliyet olarak faaliyet gösteren medreseler Diyanet’e bağlı Kuran kursu adı altında çalışırken, Medreselerin ayrıca bölgede mahkemeler yerine şeri hükümlere göre de karar verdikleri ortaya çıkmıştı.

Benzer düzenlemerin Siirt dışında da birçok yerde hayata geçirildiği ve bunlara göz yumulduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN'DAN YASALLIK İSTEDİLER

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçim öncesinde Saray’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen aşiret liderleriyle bir araya gelmişti.

Toplantıda dile getirilen taleplerden birinin de ‘medrese’ olarak faaliyet gösteren tarikat okullarından mezun olanlara diploma verilmesi olduğu öğrenilmişti.