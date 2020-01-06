İstanbul Üniversitesi geri adım attı, yemekhane zamları geri alındı

Öğrenciler tarafından gelen tepkilerin ardından İstanbul Üniversitesi zamlı yemekhane tarifesini iptal ettiğini duyurdu.

Yemekhane zamlarının ardından öğrecilerin tepkisi karşısında İstanbul Üniversitesi yönetimi geri adım atarak zam kararını iptal etti. Üniversite yönetimi açıklamasında "Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır." dedi.