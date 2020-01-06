İstanbul Üniversitesi geri adım attı, yemekhane zamları geri alındı

Öğrenciler tarafından gelen tepkilerin ardından İstanbul Üniversitesi zamlı yemekhane tarifesini iptal ettiğini duyurdu.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 06 Ocak 2020 01:12

Yemekhane zamlarının ardından öğrecilerin tepkisi karşısında İstanbul Üniversitesi yönetimi geri adım atarak zam kararını iptal etti. Üniversite yönetimi açıklamasında "Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır." dedi.

 