İstanbul Üniversitesi geri adım attı, yemekhane zamları geri alındı

Yemekhane zamlarının ardından öğrecilerin tepkisi karşısında İstanbul Üniversitesi yönetimi geri adım atarak zam kararını iptal etti. Üniversite yönetimi açıklamasında "Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır." dedi.
ÖNEMLİ DUYURU:
Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır. https://t.co/WjzAa5BGe5
— İstanbul Üniversitesi (@istanbuledutr) January 5, 2020