İddia: İstanbul'da koronalı hasta kayıp

İddiaya göre dün Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran ateşli hastanın giriş kaydı bugün yok oldu. Önce izolasyon odasına alınan hasta daha sonra Üroloji'ye taşınmıştı. Bugün hasta hakkında hiçbir kaydın bulunmadığı öğrenildi. Hastanın KOVID-19 testinin pozitif çıktığı iddia ediliyor.

Dün Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran ateşli hasta bugün kayboldu!

Hastanedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre olay şöyle gelişti:

Yüksek ateşle başvuran hastanın Koronavirüs için PCR test örnekleri alındı ve geçirdiği hastalıkla ilgili konsültasyon yapılırken, izolasyon odasında tutuldu. Hastanın yakın zamanda bir İran seyahati olmuştu.

Daha sonra, hastane çalışanlarının maske takmaya başlamasının acile gelen hastaları tedirgin etmesi nedeniyle ve hastayı gözlerden uzaklaştırmak için hasta Üroloji servisine alındı.

İlerleyen saatlerde hastanede test sonuçlarının pozitif çıktığı yolunda dolaşan söylentiler başhekimlik tarafından yalanlandı.

İlginç gelişmeyse bunun ardından yaşandı.

'YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ'

Hastanedeki kaynakların belirttiğine göre sözkonusu hasta bir anda yok oldu. Hastane kayıtlarında ismi artık yer almıyor ve kendisine ne olduğu hakkında kimsenin bir bilgisi yok.

Gün içinde hastanede bir Korona pozitif hastanın ortaya çıktığı söylentileri üzerine konuyla ilgili sorumuza yanıt verecek bir yetkiliye ulaşmaya çalıştık. Santral görevlisinden, hastanede "öyle bir şey olmadığı" şeklinde aldığımız "burada virüs mirüs yok" yanıtı dışında bir bilgi alamadık.

Son iki gün içinde benzer söylentilerin İstanbul'da farklı hastaneler için yayılmış olduğunu da not etmek gerekir. İletilen bilgiler doğruysa, ülkemizde tespit edilmiş Koronavirüs vakası bulunmamasının nedenleri hakkında şaşırtıcı bir yanıta sahip olacağız.