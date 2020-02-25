'Koronavirüsten korunma duası' (Tabii ki Akit)

Gerici matbuat Yeni Akit, Kovid-19 salgınından korunma yöntemi olarak 'koronavirüsten korunma duası' yayınladı.

Gerici matbuat Yeni Akit virüsün İran'dan sonra ülkemize de ulaştığı kaygılarının arttığı sırada "koronavirüsten korunma duası"nı açıkladı. Salgından korunma konusunda bugüne kadar herhangi bir bilimsel görüşe yayınlarında rastlanmayan Yeni Akit, daha önce Oytun Erbaş'ın virüsten korunmanın en etkili yolunun 'Tuzlu su çözeltisi' olduğuna dair bilgilendirmesine ve Canan Karatay'ın "bol bol kelle paça çorbası içilmesi" tavsiyesine yer verdi.

Yeni Akit'te yer alan "haber" şöyle: