'Koronavirüsten korunma duası' (Tabii ki Akit)

Gerici matbuat Yeni Akit virüsün İran'dan sonra ülkemize de ulaştığı kaygılarının arttığı sırada "koronavirüsten korunma duası"nı açıkladı. Salgından korunma konusunda bugüne kadar herhangi bir bilimsel görüşe yayınlarında rastlanmayan Yeni Akit, daha önce Oytun Erbaş'ın virüsten korunmanın en etkili yolunun 'Tuzlu su çözeltisi' olduğuna dair bilgilendirmesine ve Canan Karatay'ın "bol bol kelle paça çorbası içilmesi" tavsiyesine yer verdi.
Yeni Akit'te yer alan "haber" şöyle:
Korona virüsten korunmak için neler yapılmalı? Korona virüsten korunma duası var mıdır? Korona virüse karşı nasıl dua edilir? İşte hastalıklardan korunmak için dua.
“Bismillahi yübriyke min külli dain yeşfiyke ve min şerri hasidin iza hasede ve min şerri külli zi aynin.” Anlamı: Allah’ın adıyla! ALlah, hased eden kimsenin şerrine karşı, her göz sahibinin ‘nazar değdiren kimsenin) şerrine karşı ve bütün hastalıklara karşı şifalar versin.”