'Cübbeli Ahmet': İmam hatipler ve ilahiyat fakültelerinden ateist ve deistler çıkıyor

'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen tarikat lideri Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında imam hatipleri ve ilahiyat fakültelerini eleştirdi, 'İmam hatipler ve ilahiyat fakülteleri yetersiz hatta zararlı; oradan ateist ve deistler çıkmaya başladı' dedi.

İsmailağa cemaatinin lideri "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı canlı yayında imam hatipler ve ilahiyat fakültelerinin ateist ve deist yetiştirdiğini, bu yüzden "yetersiz ve hatta zararlı" olduğunu öne sürdü.

Ünlü, “Şu anki imam hatipler, ilahiyatlar yetersiz hatta zararlı; oradan ateist ve deistler de çıkmaya başladı" dedi.

Habertürk’te Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Cübbeli Ahmet soruları yanıtladı.

Siyaset-tarikat ilişkileri ve Diyanet’in din öğretimi ve fetvalarına ilişkin soruları yanıtlayan Ünlü, cemaatinin okul faaliyeti olmadığını söyledi. Cübbeli, “Bir talebimiz yok. Hastane, yurt faaliyetimiz yok. Talebe ilahiyatta okuyor, ona yurt açalım da bizde yatsın, kalksın demiyoruz. Mektepçiliğe zıtız” dedi.

İmam hatip ve ilahiyat fakülteleriyle şu anda sorunlu olduklarını anlatan Cübbeli şöyle konuştu:

“Temel sorun benim yaptığım reddiyeler. Kader inkar ediliyor. Amentü, FETÖ zamanında üçe indirilmiş. Biz de diyoruz ki, ‘mühendisliğe, tıbba git’ diyoruz. İlahiyatlar şu anda Mısır ekolünden, reformist ekolden etkilenmiş. Osmanlı’dan gelen Maturidi-Hanefi çizgi korunmuyor. Din eğitiminde imam hatip ve ilahiyatlar yetersiz hatta şu anda biraz zararlı, çünkü deist, ateist çıkmaya başladı."

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsmailağa Cemaati'ne yaptığı ziyaretin "siyasi bir bağlamının olmadığını" ileri süren Ünlü, "Eski günler, sağlık durumu konuşulmuş. Böyle gelişen olaylar. Bu bir ailevi bir muhabbet. Hocaefendinin sağlığını sormuş, Tayyip Bey çok sosyal. Herkesin ailesinden çok tanıdıkları var. Bunların hepsine o arada telefon ediliyor… Ona selam buna kelam. Siyasi bir şey asla konuşulmamış" dedi. Ünlü "Ziyareti, seçimin erken olduğu işareti diyenler bile oldu. Tayyip Bey bazı insanların konuşma şekillerinin, zarar verdiğini veya sivri olduğu gibi konularda şey yapmış olabilir. Tahmin ediyorum. Bilgim yok” diye konuştu.