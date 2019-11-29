Bahçeşehir Koleji’nin yabancı öğretmenleri de mücadeleye katıldı

Bahçeşehir Koleji'nde işlerinden atılan yabancı uyruklu öğretmenler, Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile iletişime geçti. Muhatap bulamadıklarını, kendilerine resmi açıklama yapılmadığını söyleyen yabancı öğretmenler aylar geçmesine rağmen halen tazminatlarını alamadıklarını, hakları için mücadele edeceklerini açıkladı.

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde geçen Haziran ayında işlerinden atılan yabancı uyruklu öğretmenler, Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile iletişime geçerek bir toplantı düzenlediler. Yabancı öğretmenler aylar geçmesine rağmen halen tazminatlarını alamadıklarını, hakları için mücadele edeceklerini kaydettiler.

PE Ağı ile yaptıkları toplantıda çeşitli açıklamalarda bulunan öğretmenler, Bahçeşehir Okulları Çamlıca Kampüsü’nde işten çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti kimlikli öğretmenlere medyada çıkan haberler sonucunda, kıdem tazminatlarının ivedilikle ödendiğini hatırlattılar. Yabancı öğretmenler kendilerine ise aradan haftalar geçmesine rağmen halen bir ödeme yapılmadığını kaydettiler. Öğretmenler, böyle bir ayrımcılığa maruz bırakılmaktan dolayı oldukça üzgün olduklarını ifade ederlerken, kendilerinin de bu ülkenin birer emekçisi olduklarını, bu ülkeyi sevdiklerini ve öğrencilerini yetiştirmekten gurur duyduklarını eski kurumlarına bir kez daha hatırlatmak istediklerini dile getirdiler.

RESMİ YAZI YOLLAMADILAR

Haziran ayında karne günü işlerinden kovulan yabancı öğretmenler, kendilerine ne anadillerinde ne de öğretmekle yükümlü oldukları dillerden birinde yönetim tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını belirttiler. Öğretmenler olan biteni Türkçe konuşan öğretmenlerin onlar için yaptıkları resmi olmayan çevirilerle kavramaya çalıştıklarını anlattılar. Yabancı uyruklu öğretmenler yaptıkları açıklamada, şu anda tüm Bahçeşehir Okulları Yabancı Diller Koordinatörü olan, geçtiğimiz yıl ise Çamlıca Kampüsü Yabancı Diller Bölüm Başkanı olan kişinin de durumla ilgili kendilerine resmi bir yazı veya e-mail yollamadığını da eklediler.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI, 'SİZE GEREK YOK' DENİLDİ

Yabancı uyruklu öğretmenler yaptıkları açıklamada, Bahçeşehir Okulları’nın birçok kampüsündeki müdür ve müdür yardımcısının İngilizce bilmediği için, okul içerisinde de büyük bir iletişim kopukluğu yaşandığını belirttiler. Zümre toplantılarında bile yabancı öğretmenlere "size gerek yok, çıkabilirsiniz" denildiğini ve kovulurken dahi kimsenin onları muhatap almayıp resmi bir açıklama yapmadığını kaydeden öğretmenler, kendilerine derhal kıdem tazminatları ile tüm hakedişlerinin ödenmesi gerektiğini vurguladılar.

Yabancı uyruklu öğretmenler, Türkiye’nin farklı illerinde farklı Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları şubelerinde çalışan farklı ülkelerden öğretmen arkadaşlarını da Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden kendileriyle iletişime geçmeye, birlikte mücadele etmeye çağırdılar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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