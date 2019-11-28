Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın Bahçeşehir Koleji’nde tazminat kazanımı

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile birlikte haklarını arayan Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde işten atılan öğretmelerin aylardır ödenmeyen kıdem tazminatları, ödenmeye başladı.

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde, geçtiğimiz Haziran ayında öğrencilerine karnelerini verdikten sonra 5’er dakika arayla işlerinden atılan onlarca öğretmen, Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile iletişime geçerek haklarını almak için kararlı olduklarını dile getirmiş ve mücadele sürecini başlatmışlardı. Atılan adımların ardından ilk kazanım haberleri gelmeye başladı.

ÖNCE HABERİ YALANLADILAR, SONRA TAZMİNATLARI ÖDEMEYE BAŞLADILAR

Ekim ayı sonunda Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nden işten çıkarılan ve uzun bir süredir tazminatları ödenmeyen öğretmenler Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile birlikte mücadele sürecini başlatmıştı. İşten atılan öğretmenlerın açıklaması PE ve soL Haber tarafından yayımlanmış, sosyal medya hesaplarında yaygınlaşmıştı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın sahibi Enver Yücel, twitter üzerinden çıkan haberlere yanıt vermiş, haber kaynağının yanlış olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine işten atılan birçok öğretmen, kendilerinin ağır bir hak kaybına uğradıklarını ve isterlerse bu durumu Yücel’e kanıtlayabileceklerini yazmışlardı. Yücel’in eski öğretmenlerine cevabı “Kim çıkmış?” olmuş, öğretmenler bu duruma da tepki gösterimişti.

'BİRLİKTE MÜCADELE ETMENİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ SERGİLEDİK'

Bir araya gelerek mücadele sürecini başlatan Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin bu girişimlerinin ardından, birkaç gün içerisinde eğitim emekçilerinin aylardır ödenmeyen kıdem tazminatları hızla hesaplarına yatırılmaya başlandı. Tazminatları yatırılan Bahçeşehir Okulları eski öğretmenleri konuyla ilgili soL’a yaptıkları açıklamada, ‘’birlikte mücadele etmenin en güzel örneklerinden birisini sergileyerek hem kendilerinin hem de diğer emekçi dostlarının haklarına sahip çıktıklarını’’ dile getirdiler. Kıdem tazminatlarını alan öğretmenler yaptıkları açıklamada, bunun dışında fazla mesai, ek ders, kesinti yapılan eğitim ödenekleri gibi hakları için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladılar. Eğitim emekçileri, Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları şubelerinde çalışan tüm eğitim emekçisi arkadaşlarını PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı üzerinden kendileriyle iletişime geçmeye, mücadeleyi birlikte büyütmeye davet ettiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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