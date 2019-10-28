Bahçeşehir Koleji'nde işten atılan öğretmenlerin hakları verilmiyor

Bahçeşehir Koleji'nde Haziran ayında işten atılan eğitim emekçilerinin kıdem tazminatlarının hala ödenmediği ortaya çıktı. Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı ile iletişime geçen öğretmenler, haklarını almak için kararlı olduklarını dile getirerek bir açıklama yayımladı.

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde, Haziran ayında işten çıkartılan 15 eğitim emekçisinin kıdem tazminatlarının henüz ödenmediği ortaya çıktı.

Yıllarca emek verdiği okullarından ayrılmak zorunda kalan öğretmenler, Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı ile iletişime geçerek haklarını almak için kararlı olduklarını dile getirdi. Öğretmenler, konuyla ilgili bir de açıklama yayımladı. Yapılan açıklama şöyle:

'İŞLERİMİZDEN KOVULDUK'

"Bizler geçtiğimiz Haziran ayında, Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde yıllarca emek verdiğimiz okulumuzdan ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 30 öğretmeniz. Okulumuzda Haziran ayı geldiğinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Bahçeşehir Koleji’nde çalıştırılmamak üzere istifaya zorlandık. Özellikle yabancı öğretmen arkadaşlarımızın Türkçe bilmemesi fırsat bilinerek, kendilerine istifa etmeleri tavsiye edildi. Mart ayında başlayan sözleşme imzalama süreci, bizler için habersiz ve muallakta çalışmak zorunda bırakılarak üç aylık, uzun ve zorlu, kimi zaman duygusal tacizleri de içeren bir sürece dönüştü.

Patron bizleri istifaya zorlayarak tazminat ödemeksizin okuldan uzaklaştırmayı hedefliyordu. Okulun son gününde istifa dayatmasına direnen 15 öğretmen, öğrencilerimize karnelerini verdikten sonra 5’er dakika arayla işlerimizden kovulduk."

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

"İstifa etmeyip, iş sözleşmeleri Bahçeşehir Uğur Ltd. şirketi tarafından feshedilen bizlerin, kıdem tazminatları halen ödenmiş değil. Şirket bünyesindeki insan kaynakları ve hukuk birimlerine ulaştığımızda bizlere, 'Yöneticilerimiz il dışında. Size tazminat verilip verilmeyeceğine onlar karar verecek, sizden gelen aramalar yüzünden telefonlarımız susmuyor. Şu anda size yatıp yatmayacağını söyleyemiyoruz' yanıtını veriyorlar.

Her geçen yıl yeni şubeler açan, Bahçeşehir Üniversitesi’ne bir de konservatuar birimini eklemek için kolları sıvayan Bahçehir Uğur Ltd. şirketi, kendi okullarında yıllarca cumartesi, pazar demeden ve ek mesai ücreti verilmeden çalıştırdığı biz eğitim emekçilerini küçük düşürücü bir şekilde istifaya zorlamış, direnenleri ise işten atmıştır. İşten atılmamız yetmiyormuş gibi şimdi de kıdem tazminatlarımız gasp edilmek isteniyor. Bu dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Hak gasplarına karşı hukuki süreçleri başlatmış durumdayız."

'MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Eğitim emekçileri Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı'na taleplerini de ilettiler. Öğretmenlerin talepleri şöyle:

"Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde;

Öğretmenlerin istifaya zorlanması uygulamasından vazgeçilmesini,

İşten çıkarılan biz eğitim emekçilerinin kıdem tazminatlarının derhal ödenmesini,

Yabancı öğretmenlerin kendi anadillerinde sözleşme hazırlanmasını talep ediyoruz.

Gasp edilen haklarımızı geri almak için birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bahçeşehir Koleji’nin farklı illerde farklı şubelerinde çalışıp hak gasplarına uğrayan öğretmen arkadaşlarımızı PE üzerinden bizlerle iletişime geçmeye, mücadelemizi birlikte büyütmeye çağırıyoruz."