Arsenalli futbolcular kendilerini karantinaya aldı, maç ertelendi

Olympiakos karşılaşması öncesi kulüp başkanı Evangelos Marinakis ile görüşen Arsenalli oyuncular, Marinakis'in koronavirüse yakalanması nedeniyle kendilerini karantinaya aldı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Arsenal arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Koronavirüse yakalandığını duyuran, Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'da Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis ile bazı Arsenalli oyuncuların temasa girmesi nedeniyle erteleme kararı alındı.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 27 Şubat'ta Emirates Stadı'nda Olympiakos’u ağırlamıştı. Bu karşılaşmada Marinakis, Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmişti.

Marinakis'in dün koronavirüse yakalandığını duyurması üzerine Arsenalli futbolcular kendilerini karantinaya aldı. Ancak hangi futbolcular olduğu açıklanmadı.