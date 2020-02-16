Sanatçı Orhan Aydın’a, Sümeyye Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla ceza

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada verilen para cezası kararı, arttırılarak onandı.
'EY ADALET NEREDESİN?'
Kararı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Aydın, “İstinaf’a başvurduk. Cezayı az bulup 7.000 TL’ye çıkardı, yetmedi 2015 yılından bugüne faiziyle ödemeye, yetmedi avukatlık vekalet ücretleri ve mahkeme giderleriyle toplam 15.000 TL ödememe karar verildi. Eyy adalet neredesin?” dedi.
Sümeyya Erdoğan'a hakaretten 4.000 TL ceza almıştım!
İstinaf'a başvurduk.
Cezayı az bulup 7.000 TL'ye çıkardı, yetmedi 2015 yılından bugüne faiziyle ödemeye, yetmedi avukatlık vekalet ücretleri ve mahkeme giderleriyle toplam 15.000 TL ödememe karar verildi.
Eyy adalet neredesin?
— orhan aydın (@orhanaydin6) February 16, 2020